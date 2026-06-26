Instagram वर पोस्ट केला जीवन संपवण्याचा व्हिडिओ... ५ मिनिटांत पोहोचले पोलीस; UP मध्ये 'Meta Alert'ने वाचवले महिलेचे जीवन

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि पोलिसांची कमालीची तत्परता कशी एखाद्या व्यक्तीसाठी जीवनदान ठरू शकते, याचा एक जिवंत आणि कौतुकास्पद प्रसंग उत्तर प्रदेशातील फिरोजाबाद (Firozabad) जिल्ह्यात समोर आला आहे. कौटुंबिक वाद आणि प्रचंड आर्थिक विवंचनेमुळे टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या एका २५ वर्षीय विवाहित महिलेला 'थाना उत्तर' पोलिसांनी अगदी वेळेवर पोहोचून फासावर लटकण्यापूर्वीच सुरक्षित वाचवले. या संपूर्ण मोहिमेत सोशल मीडिया कंपनी 'मेटा' (Meta Alert) कडून मिळालेला तातडीचा अलर्ट आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या डीजीपी (DGP) मुख्यालयाने दाखवलेली चपळाई मैलाचा दगड ठरली..नैराश्यातून इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ केला पोस्टमिळालेल्या माहितीनुसार, फिरोजाबादच्या 'थाना उत्तर' पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका मोहल्ल्यात राहणाऱ्या २५ वर्षीय विवाहितेच्या पतीचे एक वर्षापूर्वी निधन झाले होते. तिला ३ आणि ५ वर्षांच्या दोन लहान मुली आहेत. पतीच्या निधनानंतर दोन चिमुरड्या मुलींचा सांभाळ करताना या महिलेला प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता..महिलेचा असा आरोप आहे की, पतीच्या मृत्यूनंतर तिचे सासरचे लोक तिला कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत करत नव्हते. या सततच्या आर्थिक तंगीमुळे आणि सासरच्या छळामुळे महिला मानसिकदृष्ट्या प्रचंड अस्वस्थ आणि नैराश्यात (Depression) वावरत होती. बुधवारी सकाळी सुमारे आठच्या सुमारास या त्रासाला कंटाळून तिने गळ्यात फंदा टाकून आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. तिने आत्महत्या करण्यापूर्वी आपली संपूर्ण वेदना आणि छळ एका व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड करण्यास सुरुवात केली आणि त्यासाठी थेट इन्स्टाग्राम (Instagram) चा वापर करून तो व्हिडिओ पोस्ट केला..'मेटा अलर्ट'ची कमाल अन् ५ मिनिटांत पोलिसांची एंट्रीमहिलेने इन्स्टाग्रामवर स्वतःचा आत्महत्येचा व्हिडिओ पोस्ट करताच, मेटा कंपनीच्या (Meta) सुरक्षा अल्गोरिदमने हा संशयास्पद आणि आत्महत्येशी संबंधित व्हिडिओ तात्काळ ट्रॅक केला. 'मेटा अलर्ट' सिस्टीमने विनावेळ गमावता हा थेट अलर्ट उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या लखनौ येथील डीजीपी मुख्यालयाला पाठवला..डीजीपी कार्यालयातील सायबर सेलने तात्काळ त्या महिला युझरच्या आयडीवरून तिचे नाव आणि अचूक लोकेशन (पत्ता) शोधून काढले आणि फिरोजाबादच्या 'थाना उत्तर' पोलिसांना फोनद्वारे तातडीची माहिती दिली. माहिती मिळताच, पोलीस उपनिरीक्षक (SI) अमित कुमार आणि महिला कॉन्स्टेबलचे पथक त्या मोहल्ल्यात अवघ्या ५ मिनिटांच्या आत पोहोचले. पोलिसांनी घराचा दरवाजा ठोठावला आणि कुटुंबीयांनी दरवाजा उघडताच पोलीस थेट महिलेच्या खोलीकडे धावले. खोलीचा दरवाजा आतून बंद होता, पोलिसांनी तो तातडीने उघडायला लावला आणि फास गळ्यात अडकवण्याच्या काही सेकंद आधीच महिला कॉन्स्टेबलने त्या महिलेला सुरक्षितपणे आपल्या ताब्यात घेतले..पोलीस ठाण्यात समुपदेशन अन् सासरच्यांना समजया यशस्वी मोहिमेनंतर पोलिसांनी महिलेला आणि तिच्या कुटुंबाला पोलीस ठाण्यात आणले. फिरोजाबादचे एसपी सिटी (SP City) रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, "महिलेचे मानसिक आरोग्य पाहता तिची योग्य समजूत काढण्यात आली आहे. तिला समजावून सांगण्यात आले की, तिच्या मागे दोन निष्पाप लहान मुली आहेत, त्यामुळे असे टोकाचे पाऊल उचलणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.".Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा... यानंतर पोलिसांनी तिच्या सासरच्या लोकांना आणि इतर नातेवाईकांना पोलीस ठाण्यात बोलावून कडक शब्दांत समज दिली, जेणेकरून त्या महिलेला आणि तिच्या मुलींना भविष्यात नियमित आर्थिक आणि कौटुंबिक मदत मिळत राहील. नैराश्यात असलेल्या महिलेचे योग्य मानसोपचार समुपदेशन (Counseling) करून तिचा ताण पूर्णपणे दूर झाल्यानंतर फिरोजाबाद पोलिसांनी या यशस्वी कामगिरीचा अहवाल डीजीपी कार्यालयाला सादर केला. सोशल मीडिया आणि युपी पोलिसांच्या या संयुक्त चपळाईमुळे दोन लहान मुलींचे छत्र हरपण्यापासून वाचले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.