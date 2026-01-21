देश

Honey Trap Case : महिलेचे तब्बल 100 पुरुषांसोबत शारीरिक संबंध; हनीट्रॅप-ब्लॅकमेलिंगच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश, नवरा-बायकोचं नेमकं प्रकरण काय?

How Instagram Honey Trap Networks Operate : करीमनगरमध्ये इंस्टाग्रामद्वारे चालवलेल्या हनीट्रॅप रॅकेटचा पर्दाफाश झाला असून, पती-पत्नीने शेकडो पुरुषांना ब्लॅकमेल करून कोट्यवधी कमावले.
Instagram Honey Trap : लोक करमणूक, संवाद आणि माहिती मिळवण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असताना, काही गुन्हेगार त्याच माध्यमांचा गैरवापर करून गंभीर गुन्हे करत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. तेलंगणाच्या करीमनगर जिल्ह्यात पती-पत्नीने मिळून उभारलेल्या हनीट्रॅप आणि ब्लॅकमेलिंगच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला असून, या प्रकरणाने पोलिसांनाही हादरवून सोडले आहे.

