Orunodoi scheme: महत्त्वाची बातमी! ४० लाख महिलांच्या खात्यात ९ हजार रुपये जमा होणार; महिला दिनी राज्य सरकारची मोठी भेट

Orunodoi scheme: आसाममधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ४० लाख 'ओरुनोदोई' लाभार्थ्यांना ९,००० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम १० मार्च रोजी थेट खात्यात पाठवली जाईल.
या वर्षी आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या तयारीत व्यस्त आहेत. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी एक मोठी घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पुढील आठवड्यात अंदाजे ४० लाख ओरुनोदोई लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ९,००० रुपये मिळतील. त्यांनी महिला सक्षमीकरणाला आसामच्या विकासाची गुरुकिल्ली असल्याचे वर्णन केले.

