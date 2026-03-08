Orunodoi scheme: महत्त्वाची बातमी! ४० लाख महिलांच्या खात्यात ९ हजार रुपये जमा होणार; महिला दिनी राज्य सरकारची मोठी भेट

या वर्षी आसाममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या तयारीत व्यस्त आहेत. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी एक मोठी घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पुढील आठवड्यात अंदाजे ४० लाख ओरुनोदोई लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ९,००० रुपये मिळतील. त्यांनी महिला सक्षमीकरणाला आसामच्या विकासाची गुरुकिल्ली असल्याचे वर्णन केले..मिळालेल्या माहितीनुसार, ओरुनोदोई ही सध्याच्या सरकारची एक प्रमुख दारिद्र्य निर्मूलन योजना आहे. ज्याअंतर्गत पात्र महिला लाभार्थ्यांना दरमहा ₹१,२५० मिळतात. मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला की, चार महिन्यांच्या अनुदानाचे एकत्रित पेमेंट आणि अतिरिक्त निधी मंगळवारी (१० मार्च) केले जाईल. जे कोणत्याही सरकारी योजनेअंतर्गत एकाच दिवसात ₹३,६०० कोटींचे विक्रमी बँक हस्तांतरण आहे. राज्य विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या असताना एकाच दिवशी महिला लाभार्थ्यांना ही रक्कम वाटप करणे हे भाजपकडून महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. .Womens Day: महिला दिनी काशीत महिलांना 'व्हीआयपी' एन्ट्री; तिकिटाशिवाय मिळणार प्रवेश, पाहा काय आहे वेळ?.भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यात तिसऱ्यांदा सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे आणि म्हणूनच पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्याचा सक्रिय प्रयत्न करत आहे. १० मार्च रोजी सकाळी १०:३० वाजता फेसबुक लाईव्ह प्रसारणात मुख्यमंत्री शर्मा म्हणाले की, ओरुनोदोई योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या ४० लाख कुटुंबांपैकी प्रत्येकी ९,००० रुपये मिळतील. जनतेचा पाठिंबा ही सरकारची ताकद आहे. एकाच दिवसात लाभार्थ्यांना ३,६०० कोटी रुपये वाटले जातील, जे एक विक्रम असेल..मुख्यमंत्री शर्मा यांनी आधीच घोषणा केली होती की यावर्षी, जानेवारीपासून सुरू होणारा चार महिन्यांचा निधी आणि एप्रिलच्या मध्यात साजरे होणारे आसामी नववर्ष बोहाग बिहूसाठी अतिरिक्त रक्कम मार्चमध्ये एकाच वेळी वितरित केली जाईल. या निमित्ताने, राज्यभर स्थानिक पातळीवरील बैठका घेतल्या जातील आणि मुख्यमंत्र्यांनी लाभार्थी कुटुंबांना उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिले आहे..LPG Cylinder Booking Rules : सरकारने घरगुती LPG बुकिंगचे नियम बदलले, आता २१ दिवसांपूर्वी बुक होणार नाही दुसरा सिलिंडर, कारण काय ? .मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडियावर महिला विकासावर त्यांच्या सरकारचे विशेष लक्ष अधोरेखित करणारी एक पोस्ट शेअर केली आणि म्हटले की, "महिला सक्षमीकरण हे आसामच्या विकासाचे प्रमुख कारण आहे. आर्थिक सुरक्षिततेपासून ते शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि उद्योजकतेपर्यंत, आमचे उपक्रम लाखो महिलांना आत्मविश्वास आणि स्वावलंबनाने पुढे जाण्यास मदत करत आहेत. आज आपण आसामच्या महिला शक्तीच्या क्षमतेचा आणि आत्म्याचा सन्मान करतो आणि त्यांचा उत्सव साजरा करतो.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.