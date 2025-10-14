Invest UP: योगी आदित्यनाथ मुंबई, दिल्लीत उभारणार सॅटेलाईट ऑफिसेस, युपीच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी मोठा निर्णय

उत्तर प्रदेशातील औद्योगिक गुंतवणूक संरचनेत मोठे बदल करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी झालेल्या 'इन्व्हेस्ट यूपी'च्या पहिल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. राज्याला गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि तज्ज्ञ-आधारित संस्था बनवण्यासाठी 'इन्व्हेस्ट यूपी'च्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाला त्यांनी मंजुरी दिली..पुनर्रचनेतील दोन महत्त्वाचे निर्णय१. देशात 'सॅटेलाईट ऑफिसेस':घरगुती आणि जागतिक गुंतवणूकदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी आणि उत्तर प्रदेशात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई, बंगळूर, हैदराबाद, चेन्नई आणि नवी दिल्ली येथे 'सॅटेलाईट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिसेस' (Satellite Investment Promotion Offices) स्थापन केले जातील. २. क्षेत्रांवर आधारित 'तज्ज्ञ सेल':टेक्सटाईल, ऑटोमोबाइल आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेवा क्षेत्र (Service Sector) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 'तज्ज्ञ सेल' (Expert Cells) तयार केले जातील. यामुळे 'इन्व्हेस्ट यूपी' अधिक 'गुंतवणूकदार-केंद्रित' (Investor-Centric) बनेल..मुख्यमंत्री योगींनी स्पष्ट केले की, पुनर्रचनेचा उद्देश 'इन्व्हेस्ट यूपी'ला 'एकल गुंतवणूक सुविधा एजन्सी' (Single Investment Facility Agency) म्हणून अधिक सक्षम करणे आहे. ही एजन्सी केवळ गुंतवणूक आकर्षित करणार नाही, तर प्रकल्पांची अंमलबजावणी होईपर्यंत त्यावर सक्रियपणे लक्ष ठेवेल..ईज ऑफ डूइंग बिझनेस आणि 'सेफ इंडस्ट्री' संकल्पनानिवेश मित्र पोर्टल ३.०: 'ईज ऑफ डूइंग बिझनेस'ला अधिक बळकट करण्यासाठी 'निवेश मित्र पोर्टल ३.०' मध्ये सुधारणा केल्या जातील. यामुळे अर्ज, मंजुरी आणि प्रोत्साहन प्रक्रिया ३० टक्क्यांपर्यंत जलद होईल आणि कागदपत्रांची औपचारिकता ५० टक्क्यांनी कमी होईल.मुख्यमंत्र्यांनी 'सेफ सिटी' च्या धर्तीवर 'सेफ इंडस्ट्री'ची (Safe Industry) संकल्पना मांडली. त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवण्याचे आणि सुरक्षिततेची व्यवस्था मजबूत करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून गुंतवणूकदार आणि उद्योजक निश्चिंतपणे काम करू शकतील.भूमि अधिग्रहण प्रकरणात शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांशी थेट संवाद साधावा आणि त्यांना योग्य मोबदला (Uchit Compensation) मिळावा, तसेच सर्कल दरांमधील (Circle Rate) विषमता त्वरित संपवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले..गुंतवणुकीचे चित्र आणि जागतिक सहयोग२०१४-२५ मध्ये सुमारे ४,००० नवीन कारखाने (Factories) स्थापन झाले, ज्यामुळे त्यांची एकूण संख्या सुमारे २७,००० पर्यंत पोहोचली आहे. यापूर्वी दरवर्षी सरासरी ५०० नवीन युनिट्स स्थापित होत होती. 'फॉर्च्यून १०००' (Fortune 1000) यादीतील ८१४ कंपन्यांना 'अकाउंट मॅनेजर' नेमण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ५० नवीन 'एमओयू' (MoU) वर सह्या झाल्या असून, २८० हून अधिक कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे. 'चायना + १' (China+1) धोरणाअंतर्गत उत्तर प्रदेश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आवडते गुंतवणूक केंद्र बनत आहे. सध्या २१९ कंपन्या गुंतवणुकीच्या सक्रिय टप्प्यात आहेत, ज्यात जपान, कोरिया आणि तैवानच्या कंपन्यांचा समावेश आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी आणि आखाती देशांतील गुंतवणूकदारांशी सक्रिय संवाद साधण्यासाठी 'फोकस कंट्री डेस्क'च्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत..या बैठकीला औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी हे पुनर्गठन त्वरित लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून उत्तर प्रदेशातील गुंतवणुकीला अधिक गती मिळेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.