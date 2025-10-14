देश

Invest UP: योगी आदित्यनाथ मुंबई, दिल्लीत उभारणार सॅटेलाईट ऑफिसेस, युपीच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी मोठा निर्णय

Yogi Adityanath Industrial Transformation in Uttar Pradesh: ‘मेक इन यूपी’कडे वाटचाल! इन्व्हेस्ट यूपीची पुनर्रचना, चीन+१ धोरणातून राज्याकडे वळतायत जागतिक कंपन्या
उत्तर प्रदेशातील औद्योगिक गुंतवणूक संरचनेत मोठे बदल करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी झालेल्या 'इन्व्हेस्ट यूपी'च्या पहिल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. राज्याला गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि तज्ज्ञ-आधारित संस्था बनवण्यासाठी 'इन्व्हेस्ट यूपी'च्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाला त्यांनी मंजुरी दिली.

