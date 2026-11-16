IPS Officer: पाथर्डीचा सुपुत्र बनला हैदराबादचा पोलीस आयुक्त; महेश भागवत यांच्यासाठी विश्वास नांगरे-पाटलांची खास पोस्ट

Hyderabad: प्रत्येक मराठी माणसाला अभिमान वाटावा अशी बातमी हैदराबादमधून समोर आली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डीचे सुपुत्र आणि वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी महेश भागवत यांची हैदराबादच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. 'भागवत साहेब, संपूर्ण महाराष्ट्राला तुमचा अभिमान आहे', अशा शब्दांत नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी भागवत यांचे कौतुक केले आहे..Amit Shah: राहुल यांच्याकडून देशाची बदनामी ;अमित शहा यांची जोरदार टीका.महेश मुरलीधर भागवत हे १९९५ च्या तुकडीतील तेलंगण केडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. तेलंगण सरकारने १२ नोव्हेंबर रोजी २१ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढले. त्यानुसार, भागवत यांच्याकडे हैदराबादच्या पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी व्ही. सी. सज्जनार यांची जागा घेतली आहे. सज्जनार यांची तेलंगणा अग्निशमन, आपत्ती प्रतिसाद, आपत्कालीन सेवा आणि नागरी संरक्षण विभागाच्या महासंचालकपदी बदली करण्यात आली आहे. भागवत यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारला. ते हैदराबादचे ६३ वे पोलीस आयुक्त ठरले आहेत. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Rahul Gandhi: निवडणुकीच्या वैधतेवर प्रश्न ;चौदा कोटी मतदारांना अवैध ठरविल्याचा राहुल यांचा आरोप.काय म्हणाले विश्वास नांगरे-पाटील?महेश भागवत यांच्या नियुक्तीनंतर नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी त्यांचे अभिनंदन करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर लिहिली आहे. हैदराबादसारख्या मोठ्या शहराच्या पोलीस आयुक्तपदी भागवत यांची नियुक्ती झाल्याने आनंद आणि अभिमान वाटत असल्याचे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. भागवत हे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो तरुणांचे मार्गदर्शक आणि प्रेरणास्थान आहेत. त्यांचा निःस्वार्थ सेवाभाव, प्रामाणिकपणा आणि समर्पित वृत्ती तरुणांना प्रेरणा देणारी आहे, असे नांगरे-पाटील यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे..महेश भागवत यांचे मूळ गाव अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी. त्यांचे शालेय शिक्षण पाथर्डीतील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. पुढे त्यांनी पुण्यातील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांनी भारतीय पोलीस सेवेत प्रवेश केला. हैदराबादमधील उस्मानिया विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवीही मिळवली. मणिपूरमध्ये सहाय्यक पोलीस अधीक्षक म्हणून कारकिर्दीची सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील विविध जिल्ह्यांत पोलीस अधीक्षक म्हणून काम केले. आदिलाबाद, नलगोंडा, खम्मम यांसह अनेक ठिकाणी त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. रचकोंडा पोलीस आयुक्तालयाचे पहिले आयुक्त म्हणूनही त्यांनी काम केले..महेश भागवत यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मानवी तस्करीविरोधात त्यांनी केलेले काम. महिला आणि बालकांची तस्करी रोखणे, पीडितांची सुटका करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या कामाची दखल घेत अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने २०१७ मध्ये त्यांना ‘ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट हिरो’ या पुरस्काराने गौरवले..आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात मानवी तस्करीविरोधातील कारवायांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या नोंदीनुसार, त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शेकडो पीडितांची सुटका झाली आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी यंत्रणा तसेच स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात आली. त्यांच्या कामासाठी त्यांना २००४ मध्ये शौर्याचे राष्ट्रपती पोलीस पदक, २०११ मध्ये गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पोलीस पदक आणि २०२२ मध्ये विशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक मिळाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.