IPS Officer : एफआयआरमध्ये नाव, लाचखोरीचा आरोप अन् 'तो' व्हिडिओ..; आयपीएस अधिकाऱ्यानं स्वत:वर का झाडून घेतल्या गोळ्या?

पुरण कुमार यांच्यावर लाचखोरी प्रकरणात एफआयआर दाखलदारू व्यावसायिकाचा व्हिडिओ आणि ऑडिओ पुरावे पोलिसांकडे सादरकुटुंबाचा दावा: ही आत्महत्या नव्हती, दबावाखाली घडलेलं कृत्य.Y. Puran Kumar Case : हरियाणातील आयपीएस अधिकारी Y. Puran Kumar यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. या प्रकरणात लाचखोरीचा प्रकार समोर आल्याने त्यांनी आत्महत्या केली, की त्यांना आत्महत्येस भाग पाडण्यात आले, याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्वात चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे एफआयआरमध्ये त्यांचं नाव समाविष्ट असणं. सरकारी परवानगीशिवाय त्यांच्यावर एफआयआर (FIR) का दाखल झाला, यावरही शंका व्यक्त केली जात आहे..कुटुंबीयांनीही हे प्रकरण आत्महत्या नसून 'दबावाखाली घडलेलं कृत्य' असल्याचा दावा केलाय. या प्रकरणात रोहतक येथील एका दारू व्यावसायिकाचा समावेश असून त्यानं आयपीएस अधिकारी पुरण कुमार यांच्या बंदूकधारी सुशील कुमार यांच्याविरुद्ध लाच मागितल्याचा आरोप केला आहे..लाचखोरीचा आरोप आणि एफआयआरदारू व्यावसायिक Praveen Bansal यांनी सांगितलं की, त्यांच्या कडून दरमहा २.५ लाख रुपये लाच मागण्यात आली होती. यासाठी बंदूकधारी सुशील कुमार यांनी धमक्या दिल्या आणि दबाव आणला. या प्रकरणात त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंगच्या स्वरूपात पुरावे पोलिसांना दिले..पोलिसांनी ६ ऑक्टोबरच्या रात्री सुशीलविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली. पोलिस चौकशीत सुशीलने पुरण कुमार यांचे नाव घेतल्याने त्यावरूनच अधिकारी पुरण कुमार यांनी मंगळवारी आत्महत्या केली असावी, असा प्राथमिक अंदाज आहे..चिठ्ठीत आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावं?पुरण कुमार चंदीगडच्या सेक्टर ११ मधील घरात राहत होते. मंगळवारी त्यांनी त्यांच्या तळघरात सर्व्हिस पिस्तूलने डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली. चंदीगड पोलिसांनी घटनास्थळावरून एक चिठ्ठी आणि मृत्युपत्र जप्त केले आहे. मात्र, त्यातील मजकूर अद्याप उघड करण्यात आलेला नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या चिठ्ठीत दोन निवृत्त आणि दोन कार्यरत आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे असल्याचे म्हटले जाते..आरक्षणासाठी केलेल्या आत्महत्यांमागे मोठा कट? आत्महत्या करणाऱ्यांनी नव्हे, तर दुसऱ्यांनीच लिहिल्या 'त्या' चिठ्ठ्या; धक्कादायक माहिती समोर....कुटुंबीयांचा आरोपकुटुंबीयांचा दावा आहे, की ही आत्महत्या नसून त्यांना अशा परिस्थितीत ढकलण्यात आलं. आयपीएस अधिकाऱ्यांची पत्नी Amneet P. Kumar सध्या मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini यांच्यासोबत जपान दौऱ्यावर होत्या आणि त्या आज परत येत आहेत. त्या दिल्ली विमानतळावर उतरून थेट चंदीगडला जाणार आहेत..दारू व्यावसायिकाचा व्हिडिओ व्हायरलप्रवीण बन्सल यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसिद्ध करून सुशीलने कशाप्रकारे त्यांच्याकडून लाच मागितली याचं वर्णन केलं आहे. त्यात त्यांनी सांगितलं की, सुशील कुमार यानं जून महिन्यापासून धमकावणं सुरू केलं होतं. ९ जुलै रोजी त्यांच्या कार्यालयात सुशीलनं थेट २.५ लाख रुपये मागितले आणि पुरण कुमार यांच्याकडून सहकार्य मिळेल, असे सांगितले..पुढील तपास सुरूरोहतक पोलिस अधीक्षक Narendra Bijarnia यांनी सांगितलं की, सुशील कुमार यानं दारू कंत्राटदारांकडून महिन्याला दोन ते अडीच लाख रुपये लाच मागितली होती. त्यावरून एफआयआर दाखल करून सुशीलला न्यायालयात हजर केले असता, १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. डॉक्टरांचे एक पथक आज चंदीगडच्या सेक्टर १६ रुग्णालयात पुरण कुमार यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करणार आहे. तपास यंत्रणांनी आत्महत्येमागील सर्व कारणांची चौकशी सुरू केली आहे..FAQsप्र.१: य. पुरण कुमार यांच्यावर एफआयआर का दाखल झाला?उत्तर : सुशील कुमार आणि दारू कंत्राटदार प्रवीण बन्सल यांच्या प्रकरणामुळे त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये समाविष्ट झाले.प्र.२: आत्महत्येची घटना कशी घडली?उत्तर : पुरण कुमार यांनी चंदीगडमधील घराच्या तळघरात सर्व्हिस पिस्तूलने आत्महत्या केली.प्र.३: पोलिस तपासात काय सुरू आहे?उत्तर : ऑडिओ-व्हिडिओ पुरावे, एफआयआर आणि कुटुंबीयांच्या तक्रारींचा तपास सुरू आहे..