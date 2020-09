कुटुंबातले तिघे एकाचवेळी आयपीएस? व्हायरल फोटोची स्टोरी वेगळीच

नवी दिल्ली - सोशल मीडियावर अनेकदा प्रेरणादायी स्टोरीज व्हायरल होत असतात. त्यात एक चांगला संदेश असतो त्यामुळे अशा गोष्टींवर पटकन विश्वासही बसतो आणि लोक ते खरा समजून शेअर करतात. आताही असाच एक फोटो शेअर केला जात आहे. त्यात तीन आयपीएस अधिकारी एकत्र बसलेले दिसतात. ते एकाच कुटुंबातील असून एकाच वेळी आयपीएस झाले असा दावा केला जात आहे. मात्र फोटोतील आयपीएस एकाच बॅचचे असले तरी ते एका कुटुंबातील नसल्याचं समोर आलं आहे.

डॉक्टर नौशीन खान नावाच्या ट्विटर हँडलवरून हा फोटो शेअर करण्यात आला होता. त्यानंतर अनेकांनी त्या फोटोवर टाकण्यात आलेल्या स्टोरीला खरं समजलं तर काहींनी ही फेक न्यूज असल्याचं सांगितलं. तिघांपैकी एका आयपीएस अधिकाऱ्याचे नाव श्रृत सोमवंशी असल्याचं अनेकांनी यामध्ये सांगितलं आहे. तर इतर दोघे त्यांचे बॅचमेट आहेत.

Can you imagine Three IPS officers in one family? Yes.

Meet this family of two brothers & a sister, all IPS officers.

Inspirational! How proud their parents must be #SundayMotivation pic.twitter.com/g2li00H7gJ

— Nausheen Khan (@DrNausheenKhan) September 6, 2020