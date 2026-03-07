Iran War Statement : खैमेनींच्या माघारी इराणचे प्रमुख खतीबजादेह यांची जबाबदारी, शेवटची गोळीपर्यंत लढण्याचा केला निर्धार, युद्ध आणखी पेटणार

Khatibzadeh Iran leader statement : ‘‘अमेरिका आणि इस्राईलकडून सुरू असलेल्या हल्ल्याच्या विरोधात देशाचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांचा शौर्याने मुकाबला करण्याशिवाय आमच्यासमोर दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे शेवटची गोळी आणि सैनिक असेपर्यंत आम्ही लढणार,’’ असा निर्धार ठाम प्रतिपादन इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री सईद खतीबजादेह यांनी शुक्रवारी रायसिना डायलॉग’ परिषदेत सहभाग घेताना केला..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे इराणमधील नेतृत्व बदलाची भाषा करत आहेत. जी व्यक्ती स्वतःच्याच देशातील न्यूयॉर्क शहराचा महापौर निश्चित करु शकत नाही, ती इराणचे नेतृत्व कसे काय ठरवणार,’’ असा टोला मारत खतीबजादेह म्हणाले की, अमेरिकेचे धोरण हे वसाहतवादाचे आहे. आपल्या देशात ते लोकशाहीच्या गोष्टी करतात, तर दुसरीकडे इराणमधील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार ते पाडू पाहत आहेत. एखाद्या देशाचा नेता अन्य देशातील मुख्य नेत्याची हत्या करत राहिला आणि ही सामान्य बाब बनली तर जगात सामान्य राजनैतिक संबंध ठेवणे कठीण होऊन जाईल..अमेरिका जमिनीवर हल्ले करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याबद्दल विचारले असता कोणत्याही वसाहतवादी मोहिमेचा सामना करण्यासाठी इराण सज्ज असल्याचे खतीबजादेह यांनी सांगितले. राजकीय व्यवस्था बदलण्याच्या प्रयत्नांना इराणचा पूर्ण विरोध राहील, असे सांगत ते म्हणाले की, इराणच्या कुर्द समुदायाला फुटीरतावादाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे उचित ठरणार नाही. इराणची जी ओळख आहे, त्यात कुर्द हा महत्त्वाचा भाग आहे. बाहेरच्या काही संस्थांचा फुटीरतावादी समूहांना पाठिंबा आहे. इतिहास आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या संरक्षणासाठी इराण लढत आहे..Donald Trump Fuel Price Warning : ‘इंधन दरवाढीची फिकीर नाही’ डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थेट जगाला दिला इशारा.ज्या पद्धतीने इराणवर हल्ला करण्यात आला, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदे धोक्यात आले आहेत. अमेरिका आणि इस्राईलचे हल्ले बंद झाल्यानंतर परिस्थिती सामान्य होईल असा आमचा विश्वास आहे.- सईद खतीबजादेह, उपपरराष्ट्रमंत्री, इराण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.