US Israel Iran conflict : अमेरिका, इस्राईलनंतर आता इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनीही इराण विरोधात युध्दात उतरले

UK France Germany Iran war : इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येनंतर संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. इराण रेड क्रेसेंटच्या माहितीनुसार, अमेरिकी-इस्रायली मोहिमेत इराणमध्ये आतापर्यंत किमान ५५५ जण ठार झाले असून १३० हून अधिक शहरांवर हल्ले झाले. इस्राईलमध्ये ११, तर लेबनॉनमध्ये ३१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. कतार एनर्जीने द्रवरूप नैसर्गिक वायू उत्पादन तात्पुरते थांबवण्याची घोषणा केली, त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात खळबळ उडाली. तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या..तेल पायाभूत सुविधांवर हल्लेसौदी अरेबियातील रास तनुरा ऑईल रिफायनरी या जगातील मोठ्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला झाला. संरक्षण यंत्रणांनी ड्रोन पाडले असले तरी खबरदारी म्हणून प्रकल्प तात्पुरता बंद ठेवण्यात आला. ओमानच्या किनाऱ्याजवळ बॉम्बवाहू ड्रोन बोटीच्या स्फोटात मार्शल आयलंड्स-ध्वजांकित तेल टँकरवरील एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाला..कुवेतच्या अहमदी तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाजवळ ड्रोनचे अवशेष पडून दोन कामगार जखमी झाले. इराणने हॉर्मुझ सामुद्रधुनी मार्गावरील जहाजांनाही इशारा दिला असून काही जहाजांवर हल्ले झाल्याच्या बातम्या आहेत. जगातील सुमारे पाचव्या भागाचे तेल या सामुद्रधुनीतून वाहतूक होते..US-Iran War Impact: 'Strait of Hormuz' म्हणजे काय? भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का? हा मार्ग बंद झाला तर महाग होईल तुमचं जेवण! .लेबनॉनमध्ये तणावलेबनॉनमधील 'हिज्बुल्लाह'ने इस्राईलवर क्षेपणास्त्रे डागल्याची जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर इस्राईलने लेबनॉनमध्ये हवाई हल्ले केले. लेबनॉन सरकारने हिज्बुल्लाहची कारवाई 'बेकायदेशीर' ठरवत शस्त्रास्त्रे सरकारकडे सुपूर्द करण्याची मागणी केली..आखाती देश आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांची भूमिकासंयुक्त अरब अमिराती, बहरीन आणि कुवेतमध्येही क्षेपणास्त्रांचे अवशेष पडून नागरी ठिकाणांचे इराण आणि त्याच्या समर्थक सशस्त्र गटांनी सोमवारी (ता. २) इस्राईल, काही अरब देश आणि मध्यपूर्वेतील अमेरिकी लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रे व ड्रोन हल्ले केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईल आणि अमेरिकेने इराणवर व्यापक हवाई हल्ले चढवले. मध्यपूर्वेत आता तणाव शिगेला पोहोचला आहे. कुवेतने चुकून तीन अमेरिकन एफ-१५ ई स्ट्राइक ईगल लढाऊ विमाने पाडल्याची कबुली अमेरिकन लष्कराने दिली. दरम्यान, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी यांनी इराण विरोधात युध्दात उतरण्याचा निर्णय घेतला..