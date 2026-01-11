देश

पतीनं पत्नीकडून पैशाच्या खर्चाचा हिशोब मागणं गुन्हा ठरतो का? महत्त्वाचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं उत्तर

Husband Asking Wife Household Expense Details: घरखर्चाचा हिशेब मागणं क्रूरता ठरत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठोस भूमिका मांडली आहे.
Husband Asking Wife Household Expense Details

Husband Asking Wife Household Expense Details

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पत्नीला घरखर्चाचा हिशेब विचारणे, किंवा यादी किंवा एक्सेल शीट तयार करणे हे क्रूर आहे का? हे पतीविरुद्ध कलम ४९८अ सारख्या गंभीर फौजदारी खटल्यासाठी आधार असू शकते का? सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्त्वाच्या प्रश्नावर स्पष्ट आणि व्यापक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ खर्चाचा हिशेब मागणे, पत्नीवर आर्थिक नियंत्रण ठेवणे किंवा तिला खर्चाचा रेकॉर्ड ठेवण्याची आवश्यकता असणे हे स्वतःच गुन्हेगारी क्रूरता नाही जोपर्यंत ते पत्नीला मानसिक किंवा शारीरिक हानी पोहोचवत असल्याचे सिद्ध होत नाही.

Loading content, please wait...
Supreme Court
crime
Wife
Crime News
Court
Expensive
wife and husband
Court martial

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com