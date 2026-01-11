पतीनं पत्नीकडून पैशाच्या खर्चाचा हिशोब मागणं गुन्हा ठरतो का? महत्त्वाचा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं उत्तर

पत्नीला घरखर्चाचा हिशेब विचारणे, किंवा यादी किंवा एक्सेल शीट तयार करणे हे क्रूर आहे का? हे पतीविरुद्ध कलम ४९८अ सारख्या गंभीर फौजदारी खटल्यासाठी आधार असू शकते का? सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्त्वाच्या प्रश्नावर स्पष्ट आणि व्यापक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ खर्चाचा हिशेब मागणे, पत्नीवर आर्थिक नियंत्रण ठेवणे किंवा तिला खर्चाचा रेकॉर्ड ठेवण्याची आवश्यकता असणे हे स्वतःच गुन्हेगारी क्रूरता नाही जोपर्यंत ते पत्नीला मानसिक किंवा शारीरिक हानी पोहोचवत असल्याचे सिद्ध होत नाही..१९ डिसेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि ए. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने एका पतीविरुद्ध दाखल केलेला ४९८अ चा खटला फेटाळून लावला. पती-पत्नी हे अमेरिकेत काम करणारे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर होते. २०१६ मध्ये त्यांचे लग्न झाले. २०१९ मध्ये त्यांना एक मुलगा झाला. वादानंतर पत्नी मुलासह भारतात परतली आणि आता ती तिच्या पतीसोबत राहिली नाही. जानेवारी २०२२ मध्ये, पतीने तिला कायदेशीर नोटीस पाठवून तिच्यासोबत राहण्याची मागणी केली. .Gold Silver Price India : सोन्याचे दर उतरणार! सोने १६०० तर चांदी ७ हजारांनी स्वस्त, आठवड्याची सुरुवात कशी असणार.काही दिवसांनी पत्नीने तिच्या पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध ४९८अ आणि हुंड्यासाठी छळाचा खटला दाखल केला. पतीने खर्चाचा संपूर्ण हिशोब मागितला. तिला एक्सेल शीटमध्ये लिहून ठेवण्यास सांगितले आणि त्याच्या पालकांना पैसे पाठवले. गरोदरपणात त्याला भावनिक आधार नव्हता आणि तिच्या वाढत्या वजनाबद्दल तिला टोमणे मारत असे. या आरोपांवर आधारित, पत्नीने तिच्या पतीविरुद्ध खटला दाखल केला. .सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, हे आरोप रोजच्या वैवाहिक संघर्षाचे आहेत. गुन्हेगारी क्रूरता नाही. न्यायालयाने म्हटले की, पतीचे आर्थिक वर्चस्व किंवा खर्चाचा हिशोब मागणे, कोणतेही मोठे मानसिक किंवा शारीरिक नुकसान न होता, क्रूरता मानली जाऊ शकत नाही. भारतात, पुरुष अनेकदा घराच्या आर्थिक स्थितीवर नियंत्रण ठेवतात, परंतु या आधारावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीचे आरोप खूप सामान्य आणि कोणत्याही ठोस घटनेशिवाय किंवा पुराव्याशिवाय असल्याचे आढळले. .PM Vishwakarma Yojana : सरकारी योजनेत व्यवसायासाठी मोफत प्रशिक्षण अन् स्वस्तात कर्ज मिळवण्याची संधी, कोणाला मिळेल लाभ? जाणून घ्या .हुंड्याची मागणी करण्यात आली, परंतु कोणतीही तारीख, घटना किंवा पुरावे देण्यात आले नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, कलम ४९८अ सारखा कायदा वैयक्तिक वाद मिटवण्यासाठी किंवा वैयक्तिक वाद मिटवण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही. पतीचे वर्तन चुकीचे असू शकते, परंतु गुन्हेगारी नाही. न्यायालयाने मान्य केले की, पतीचे वर्तन असंवेदनशील किंवा चुकीचे असू शकते, परंतु प्रत्येक गैरकृत्य गुन्हेगारी क्रूरता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआर आणि पतीविरुद्ध दाखल केलेला खटला पूर्णपणे रद्द केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.