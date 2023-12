PoK Elections : पीओकेत राखीव जागांच्या शहांच्या घोषणेनंतर तिथं निवडणुका होतील का? परराष्ट्र मंत्यांनी स्पष्टच सांगितलं

चेन्नई : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू आणि काश्मीरबाबत विधेयक मांडलं होतं. यामध्ये सध्या पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये (POK) २४ जागा राखीव ठेवण्यात येतील अशी घोषणा केली होती. यापार्श्वभूमीवर भारताला पीओकेत निवडणुका घेता येतील का? या प्रश्नाचं उत्तर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी दिलं आहे. (Is it possible for India to hold elections in PoK S Jaishankar gives answer)