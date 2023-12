Sam Pitroda on Ram Temple: काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदांचं पुन्हा राम मंदिराबाबत भाष्य; म्हणाले, महागाई, बेरोजगारीचं...

नवी दिल्ली : राम मंदिराच्या उद्घाटनाचं वातावरण आता देशभरात तयार होत आहे. भाजपनं पद्धतशीरपणे सर्वच माध्यमातून याचा प्रचार होईल यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचबरोबर आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा इव्हेंट भाजपसाठी सर्वात वरचा राजकारणाचा मुद्दा आहे.

यावरुनच काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे चेअरमन सॅम पित्रोदा यांनी काही सवाल उपस्थित करत भाजप आणि पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. (Is Ram Mandir real issue talk about inflation employment says Congress leader Sam Pitroda)