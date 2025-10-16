ISRO Space Mission : भारताचे २०४० पर्यंत चांद्रभूमीवर पाऊल, ‘इस्रो’चा निर्धार; अवकाशस्थानकाच्या उभारणीला वेग

रांची : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) २०४० पर्यंत चांद्रभूमीवर मानव उतरविण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले असून त्याहीआधी २०२७ मध्ये ‘गगनयान’ ही मानवाचा समावेश असलेली मोहीम आखण्यात आली असल्याचे ‘इस्रो’चे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी सांगितले. येथील ‘बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’च्या ३५ व्या पदवीप्रदान सोहळ्यामध्ये बोलताना त्यांनी उपरोक्त माहिती दिली. अवकाश स्थानकाच्या उभारणीच्या अनुषंगाने देखील वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या ‘इस्रो’कडून अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम सुरू असून अनेक मोठ्या सुधारणाही घडवून आणल्या जात आहेत. .भारताला २०३५ पर्यंत राष्ट्रीय अवकाश स्थानकाच्या उभारणीचा संकल्प तडीस न्यायचा असून त्याहीआधी पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत तीन मानवरहित मोहिमा आखण्यात आल्या आहेत. पहिल्या मोहिमेमध्ये हाफ ह्युमनॉइड रोबो ‘ व्योममित्र’ ला अवकाशात सोडण्यात येईल. यंदाच्या डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत हा उपग्रह अवकाशामध्ये सोडला जाणार आहे. ‘इस्रो’ची मानवयुक्त मोहीम २०४० पर्यंत तडीला नेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्हाला काही सूचना केल्या आहेत. चांद्रभूमीवर मानवाला उतरवून त्यांना सुरक्षितपणे धरतीवर आणण्याचे नियोजन आखण्यात आले आहे. ‘व्हिनस ऑर्बिटर मिशन’च्या (व्हीओएम) माध्यमातून देखील पृथ्वीचा अधिक सखोलपणे अभ्यास केला जाणार आहे. भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या (बीएएस) उभारणीची प्रक्रिया ही २०३५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यासाठीचे काही मॉड्यूल्स हे २०२७ पर्यंत अवकाशात पाठविण्यात येतील, असे नारायणन यांनी नमूद केले..स्टार्टअपच्या संख्येत वाढ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ॲथोरायझेशन सेंटर’च्या (इन- स्पेस) माध्यमातून अनेक बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. या प्रणालीमध्ये स्टार्टअप आणि खासगी संस्थांचा समावेश आहे. काही वर्षांपूर्वी या क्षेत्रामध्ये केवळ दोनच स्टार्टअप होते. आता ही संख्या तीनशेवर पोचली आहे. उपग्रहांची निर्मिती, प्रक्षेपण सेवा आणि स्पेसबेस्ड डेटा ॲनालॅटिक्स या क्षेत्रांत हे स्टार्टअप काम करत आहेत.‘आदित्य-एल १’ला मोठे यश‘इस्रो’च्या ‘आदित्य-एल १’ या मोहिमेला मोठे यश मिळाले असून सूर्यासंबंधीचा १५ टेराबाइट एवढा सोलर डेटा या मोहिमेतून हाती लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय भागिदारीसाठी आम्ही तयार आहोत. भारत हा आत्मनिर्भरतेसाठी कटिबद्ध असून तापमान विज्ञान आणि अवकाश संशोधनावर देखील लक्ष केंद्रित करण्यात आले असल्याचे नारायणन यांनी नमूद केले..प्रक्षेपण क्षमतेत वाढ हवीमानवी मोहिमांसाठी भारताला प्रक्षेपण क्षमतेत वाढ करावी लागेल. सध्या अवकाश स्थानकाच्या उभारणीसाठी तयारी केली आहे. साधारणपणे ३५ किलो वजनाच्या उपग्रहापासून सुरू झालेला हा प्रवास ८० हजार किलोग्रॅमपर्यंत जाऊन पोचला आहे. एआय, रोबोटिक्स आणि बिग डेटा हा आमच्या अवकाश मोहिमांचा अविभाज्य भाग आहेत, असे नारायणन यांच्याकडून सांगण्यात आले.आगामी मोहिमाचांद्रयान-४चांद्रयान-५मंगळ मोहीमएएक्सओएम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.