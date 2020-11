अभिनंदन! कोरोनाच्या संकटातही इस्रोची यशस्वी झेप; प्रमुखांनी केलं शास्त्रज्ञांचे कौतुक

नवी दिल्ली - भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) ने पुन्हा एकदा जगाला आपली ताकद दाखवली आहे. शनिवारी दुपारी तीन वाजून 2 मिनिटांनी PSLV-C49 च्या माध्यमातून 10 उपग्रहांचे प्रक्षेपण केले. श्रीहरीकोटामधील सतीश धवन स्पेस सेंटरमधून झालेल्या प्रक्षेपणात 9 आंतरराष्ट्रीय तर एक भारतीय सॅटेलाइट सोडण्यात आलं. भारताचे अर्थ ऑब्झर्वेशन सॅटेलाइट (EOS-01) यशस्वीपणे लाँच झाल्याची माहिती इस्रो प्रमुख के सिवन यांनी दिली.

कोरोनाच्या काळात य़शस्वीपणे कामगिरी केल्याबद्दल के सिवन यांनी सर्व शास्त्रज्ञांचे कौतुक केले. कोरोनाचं संकट असताना हे कऱणं खूप कठीण होतं. अंतराळात सॅटेलाइट सोडण्याचं काम हे वर्क फ्रॉम होम करता येणारं नव्हतं. त्यासाठी प्रत्येक अभियंत्याला लॅबमध्ये येणं आवश्यक होतं. महामारी असताना नियमावली पाळून काम केलं. हे करत असताना क्वालिटीमध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली नाही असंही इस्रो प्रमुखांनी नमूद केलं.

During this pandemic, team ISRO raised to the occasion, worked as per COVID guidelines, without compromising on quality. It's really heartening to see all ISRO employees doing quality work at this time: ISRO Chief K Sivan

