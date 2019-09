Chandrayaan 2 : कधी फडकणार चंद्रावर तिरंगा? 'विक्रम' लँडर झालेय सज्ज!

बंगळूर : भारताच्या दुसऱ्या चांद्र मोहिमेची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. 'चांद्रयान- 2'पासून वेगळा झालेला 'विक्रम' लँडर चांद्रभूमीवर सुखरूप उतरण्याची इच्छा प्रत्येक भारतीयाच्या मनात आहे. शनिवारी (ता.7) पहाटे दीड ते अडीच या वेळेत 'विक्रम' लँडर ही कामगिरी करणार आहे. ही कामगिरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमेत देशभरातून निवडलेले 60 विद्यार्थीही 'इस्रो'च्या मुख्यालयातून पाहणार आहेत.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेसाठी (इस्रो) ही ऐतिहासिक कामगिरी असणार आहे. भारताचा तिरंगा प्रथमच चंद्रावर फडकणार आहे. ही कामगिरी फत्ते होईल, याबाबत शास्त्रज्ञांनाही विश्‍वास आहे. ''विक्रम लँडर चंद्रावर उतरणे (सॉफ्ट लँडिंग) ही अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी असणार आहे, त्यात 100 टक्के यश येईल,'' असे मत 'इस्रो'चे माजी अध्यक्ष जी. माधवन नायर यांनी व्यक्त केले आहे. 'चांद्रयान- 1'ची मोहीम जी. माधवन नायर यांच्याच नेतृत्वाखाली पूर्णत्वास गेली होती.

#ISRO

The second de-orbiting maneuver for #Chandrayaan spacecraft was performed successfully today (September 04, 2019) beginning at 0342 hrs IST.

For details please see https://t.co/GiKDS6CmxE

— ISRO (@isro) September 3, 2019