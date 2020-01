IStandwithAnuragKashyap अनुरागने 'हा' डायलॉग खरा करून दाखवला!

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालेल्या हणामारीविरोधात देशभरातून विरोध होतोय. यात बॉलिवूड कलाकारही आक्रमकपणे पुढे दिसतात. अशातच, काल दिग्दर्शक अनुराग कश्यप याने गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका करत पुन्हा चर्चेला विषय जिला आहे. यामुळेच ट्विटरवर #IStandwithAnuragKashyap हा हॅशटॅग ट्रेंड होतोय.

अमित शहा हा तु्मचा जोडधंदा आहे का? अनुराग कश्यप यांचा गृहमंत्र्यांना टोला

This man literally living his dialogue Keh-k-lunga in real life . #IStandwithAnuragKashyap pic.twitter.com/Ty03Lfp9ts — SAMI (@itsBeingSami) January 6, 2020

अनुरागने अमित शाह यांना एका अश्लील ट्विटवरुन 'हा तुमचा जोडधंदा आहे का?' असा प्रश्न ट्विट करत विचारला आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा मिळावा म्हणून भारतीय जनता पक्षाने सुरु केलेल्या टोल फ्री क्रमांकाच्या मोहिमेवरुन भाजपची चांगली खिल्ली उडवली जात आहे. यामध्ये दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यानेही उडी घेत थेट केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनाच प्रश्न केला आहे.

अनुराग कश्यपच्या गँग्स ऑफ वासेपूर या चित्रपटातला 'तेरी कहके लूंगा' हा डयलॉग खरा करून दाखवलाय. तो सध्या सरकारवर भारी पडतोय.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

This man name @anuragkashyap72 shows this Fascist Govt that not all battles fight to win but some fought 2 tell the world that someone was there in the battlefield.#IStandwithAnuragKashyap pic.twitter.com/8pbxHf6Vkf — Umar_8_Alig (@Umar8Alig) January 6, 2020

#IStandwithAnuragKashyap Isn't it common nowadays to alleged someone with terrorist, urbannaxal, tukde tukde anti national tag jst bcz he is asking or questioning about govt policy and injustice. pic.twitter.com/isRCpWO1cw — SACHIN SINGH (@SAC739) January 6, 2020

तसेच काल (ता. 6) संध्याकाळी जेएनयूमधील घटनेचा निषेध म्हणून बॉलिवूड कलाकार व दिग्दर्शकांनी निषेध केला. यातही अनुराग हिरीरीने पुढे दिसला. अनुरागसोबत या आंदोलनात दिया मिर्झा, तापसी पन्नू, झोया अख्तर व इतर कलाकार होते. नेटकरी म्हणत आहेत की अनुराग आम्हाला तुझा अभिमान आहे, या आंदोलनात आम्ही तुझ्यासोबत आहोत.

History will remmember this man @anuragkashyap72 for his courage. bande main hai dum..#IStandwithAnuragKashyap pic.twitter.com/skvmFolKK2 — Md. Navaid Khan (@navaid_md) January 6, 2020

देशभरातून या आंदोलनाविरूद्ध निषेध केला जातोय. मुंबई, हैदराबाद, लखनौ, बंगळूर अशा मुख्य शहरांमध्ये विद्यार्थी या घटनाचा निषेध करताना दिसतायत. याचेच पडसाद आता सोशल मीडियावरही दिसू लागले आहेत.