मृतदेह घरी पोचविण्यासाठी आठ तासांचा खडतर प्रवास; 'आयटीबीपी’च्या जवानांची शर्थ

नवी दिल्ली - उत्तराखंडमध्ये भारत तिबेट सीमा पोलिस दलाच्या (आयटीबीपी) जवानांनी एका तट्टू हाकणाऱ्याचा मृतदेह त्याच्या घरी पोचविण्यासाठी आठ तास रस्ता तुडवत २५ किलोमीटरचे अंतर पार केले. पिथोरागड जिल्ह्यातील सेउनी खेड्याजवळील बगदायर भागामध्ये एक मृतदेह पडला असल्याची माहिती 'आयटीबीपी'ला मिळाली होती, या तुकडीने ३० ऑगस्ट रोजी डोंगराळ भागात चढाई केली सुरू केली होती. भुपेंद्रसिंह राणा हे या दुर्गम भागात जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याचे काम करत असत. याच भागामध्ये चढाई करत असताना दगड अंगावर कोसळल्याने २८ ऑगस्ट रोजी त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांचा मृतदेह कुटुंबीयांपर्यंत पोचविण्यासाठी 'आयटीबीपी'च्या जवानांनी प्रयत्नांची शिकस्त करत तब्बल आठ सात प्रवास केला. जवानांच्या या पथकाने सकाळी साडेअकराच्या सुमारास प्रवास सुरू केला होता ते राणा यांच्या मुनसयारी खेड्यामध्ये असलेल्या घरी साडेसातच्या सुमारास पोचले.

