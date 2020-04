पाककडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन; 6 जवान जखमी

श्रीनगर : भारत-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेवर पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत आज (शुक्रवार) गोळीबार केला. या गोळीबारात सहा जवान जखमी झाले आहेत, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला असताना पाकिस्तान सीमेवर गोळीबार करत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या राजौरीमध्ये सुदंरबनी परिसरात पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात गोळीबार करण्यात आला आहे. भारतीय जवानांनीही चोख प्रत्युत्तर दिले. या चकमकीत 6 जवान जखमी झाले आहेत. जखमी जवानांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये 4 जवान आणि 2 बीएसएफचे जवान आहेत.

Web Title: ix soldier injured on loc firing at rajouri unprovoked firing by the pakistan army