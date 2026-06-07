BJP Leader Death : भाजपच्या महिला नेत्याचा धक्कादायक मृत्यू, पिस्तुलातून गोळी सुटली अन्... नेमकं काय घडलं?

मध्य प्रदेशातील जबलपूरमध्ये शनिवारी रात्री उशिरा एका धक्कादायक घटनेत भाजपच्या महिला नेत्याचा स्वतःच्याच पिस्तुलातून सुटलेली गोळी लागल्याने मृत्यू झाला. मृत महिलेची ओळख संगीता रजक अशी पटली आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून या घटनेचा तपास सुरू केला आहे..शनिवारी रात्री उशिरा साधारण १ ते २ च्या दरम्यान, भाजप नेत्या संगीता रजक घराबाहेर सुरू असलेला गोंधळ आणि वादविवाद ऐकून पिस्तूल घेऊन बाहेर आल्या. त्यांच्या स्वतःच्याच पिस्तुलातून चुकून गोळी सुटल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या. कुटुंबीयांनी त्यांना गंभीर अवस्थेत ओमेगा रुग्णालयात दाखल केले, परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. .घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी रुग्णालयात पोहोचले; त्यांनी पंचनामा केला आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. या दुर्दैवी आणि धक्कादायक घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नेते आणि पक्षाचे कार्यकर्ते रुग्णालयात जमा झाले..Crime: तोंडात कापड कोंबले, हातपाय दोरीने बांधले, महिलेला निर्घृणपणे संपवले, २ महिन्यांपूर्वी झाले होते लग्न, नेमकं काय घडलं?.नेमकं काय घडलं? मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री उशिरा काही लोक संगीता यांच्या घराबाहेर आरडाओरडा करत होते आणि अपशब्द वापरत होते. तो आवाज ऐकून त्या आणि त्यांचे पती बंटी रजक घराबाहेर आले. गोंधळ घालणाऱ्यांना या जोडप्याने जाब विचारल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. दरम्यान, संगीता घरात गेल्या आणि पतीसोबत आपली परवानाधारक पिस्तूल घेऊन बाहेर आल्या. त्यानंतर झालेल्या गोंधळात पिस्तुलाचा ट्रिगर चुकून दाबला गेला; गोळी संगीता यांच्या पोटात लागली आणि त्या जमिनीवर कोसळल्या..रांझी पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक तपासावरून ही घटना चुकून गोळी सुटल्यामुळे (accidental discharge) घडल्याचे दिसून येते. तरीही, पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत..भाजपच्या तिकिटावर लढवलेली निवडणूक मिळालेल्या माहितीनुसार, संगीता रजक यांनी यापूर्वी भाजपच्या तिकिटावर गोकलपूर वॉर्डच्या नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवली होती, परंतु त्या पराभूत झाल्या होत्या. त्या यावेळी पुन्हा निवडणूक लढवण्याची तयारी करत होत्या. संगीता यांचे पती बंटी रजक यांनी आमदार प्रतिनिधी म्हणूनही काम केले आहे. त्यांनी 'वीर सावरकर मंडळ'मध्ये उपाध्यक्षपद भूषवले आहे आणि 'बूथ अध्यक्ष' म्हणूनही काम केले आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, तपासात असे समोर आले आहे की, काही दिवसांपूर्वी अज्ञात समाजकंटकांनी त्यांच्या घराबाहेर बॉम्ब फेकले आणि त्यांच्या कारची तोडफोड केली होती. या घटनेबाबत बंटी रजक यांनी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली होती. तसेच, रात्री उशिरा झालेल्या वादाचे नेमके कारण काय होते, याचाही पोलीस शोध घेत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.