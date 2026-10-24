Andhra Politics: भाचीच्या लग्नात मामाचाच खोडा; चंद्राबाबू नायडू कोणाला म्हणाले ‘कंसमामा’?

Amaravati: आंध्र प्रदेशातील राजकारणात आता एका कौटुंबिक वादाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी बहीण वाय. एस. शर्मिला यांच्या मुलीचे लग्न बंगळुरूतील कौटुंबिक निवासस्थानी करण्यास नकार दिल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. यावरून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी जगन रेड्डींची तुलना थेट ‘कंसमामा’शी केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .New Delhi News : लष्कराच्या जवानांना दुहेरी आघाड्यांवर लढायला भाग पाडू नये; सरन्यायाधीशांचं विधान.नेमका वाद काय आहे?शर्मिला यांच्या मुलीचे, अंजिली रेड्डी यांचे लग्न २५ नोव्हेंबरला होणार आहे. हे लग्न बंगळुरूमधील येलहंका येथील कौटुंबिक निवासस्थानी आयोजित करण्याची शर्मिला यांची इच्छा होती. मात्र, या ठिकाणी मोठ्या संख्येने पाहुणे, छायाचित्रकार, सजावट करणारे कर्मचारी आणि इतर सेवा पुरवठादार येणार असल्याने सुरक्षेचा आणि खासगीपणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे कारण देत जगन यांनी परवानगी नाकारली..Crime News: पार्किंगच्या वादातून त्याने गमावला जीव; मित्रांनीच झाडल्या गोळ्या.जगन यांनी ९ ऑक्टोबर रोजी बहिणीला लिहिलेल्या पत्रात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. या निवासस्थानाचे फोटो आणि व्हिडिओ बाहेर प्रसारित होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे कुटुंबाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले. पर्यायी ठिकाणी लग्न आयोजित करण्याची सूचना करत त्यांनी हैदराबादमधील लोटस पॉन्ड येथील आपली मालमत्ता वापरण्याची ऑफरही दिली. ही ऑफर अद्याप कायम असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले. .चंद्राबाबू नायडूंची ‘कंसमामा’ म्हणत टीकाया वादावर प्रतिक्रिया देताना चंद्राबाबू नायडू यांनी जगन रेड्डींवर वैयक्तिक टीका केली. बहिणीच्या मुलीच्या लग्नासाठी निवासस्थान उपलब्ध करून न देण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी जगन यांची तुलना ‘कंसमामा’शी केली. जगन यांनी मुख्यमंत्री, राजकीय नेते, मुलगा आणि भाऊ म्हणूनही आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयश आल्याचा आरोप नायडू यांनी केला..मालमत्तेवरून भावंडांमध्ये वादजगन रेड्डी आणि शर्मिला यांच्यात गेल्या काही वर्षांपासून कौटुंबिक मालमत्तेच्या वाटणीवरून मतभेद आहेत. शर्मिला सध्या आंध्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष आहेत. जगन यांच्या वायएसआर काँग्रेसपासून दूर गेल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. भावंडांमधील राजकीय मतभेदांबरोबरच मालमत्तेच्या वादामुळेही त्यांचे संबंध ताणले गेल्याचे वृत्त आहे..अंजिली रेड्डी यांचे लग्न २५ नोव्हेंबरला नियोजित असून, ५ डिसेंबरला हैदराबादमध्ये स्वागत समारंभ होणार आहे. लग्नाचे निमंत्रण अनेक राजकीय नेत्यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे कौटुंबिक वादाला आता राजकीय रंग चढला असून, या प्रकरणावर आंध्र प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.