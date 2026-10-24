देश

Andhra Politics: भाचीच्या लग्नात मामाचाच खोडा; चंद्राबाबू नायडू कोणाला म्हणाले ‘कंसमामा’?

Jagan-Sharmila Dispute: बहिण शर्मिला यांच्या मुलीचे लग्न बंगळुरूमधील कौटुंबिक निवासस्थानी करण्यास जगन रेड्डी यांनी दिला होता नकार. मालमत्तेवरून दोन्ही भावंडांतून विस्तवही जात नाही
Chandrababu Naidu
Chandrababu Naidusakal
Ashok Jawale
Updated on

Amaravati: आंध्र प्रदेशातील राजकारणात आता एका कौटुंबिक वादाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी बहीण वाय. एस. शर्मिला यांच्या मुलीचे लग्न बंगळुरूतील कौटुंबिक निवासस्थानी करण्यास नकार दिल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. यावरून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी जगन रेड्डींची तुलना थेट ‘कंसमामा’शी केली आहे.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!

आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
marriage ceremony
YS Sharmila
bengaluru
YS Jagan Mohan Reddy
YSR Congress Support
Marathi News Esakal
www.esakal.com