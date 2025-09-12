Jagdeep Dhankhar : राजीनाम्यानंतर अखेर ५३ दिवसांनी दिसले जगदीप धनखड; उपराष्ट्रपतींच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थिती...

Ex-Vice President Attends Oath Ceremony : सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज भारताचे १५वे उपराष्ट्रपती म्हणून पदाची शपथ घेतली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या शपथविधी सोहळ्याला माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड देखील उपस्थित होते. खरं तर उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर जगदीप धनखड हे माध्यमांपासून दूर होते. त्यामुळे ते कुठे आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. .दरम्यान, आता उपराष्ट्रपदींच्या शपथविधी सोहळ्यत जगदीप धनखड दिसून आले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. या शपथ ग्रहण सोहळ्याला जगदीप धनखड यांनाही आमंत्रण देण्यात आलं होतं. त्यामुळे ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. यावेळी ते वेंकैया नायडू आणि हामिद अंसारी यांच्या शेजारी बसले होते. त्यांनी पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांना नमस्कारही केला..Jagdeep Dhankhar: माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड पुन्हा चर्चेत! 'या' कारणामुळे केला सरकारकडे अर्ज.धनखड यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये उपराष्ट्रपतीपद स्वीकारले होते, परंतु २१ जुलै २०२५ रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिला होता. पण त्याच दिवशी त्यांनी राज्यसभेचे कामकाज पार पाडलं होतं. त्यामुळे त्यांची प्रकृती गंभीर असेल तर अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनाम का दिला नाही, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला होता..Jagdeep Dhankhar : धनखड हॉस्पिटलमध्ये आहेत की योगा करताहेत? एवढं तरी सांगा; कपिल सिब्बल यांनी अमित शाहांना पुन्हा डिवचले .महत्त्वाचे म्हणजे राजीनाम्यानंतर जवळपास दोन महिन्यांपासून ते सार्वजनिक जीवनातून पूर्णपणे अलिप्त होते. या दरम्यान ते कुठंही माध्यमांसमोर आले नाहीत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियावर अनेक चर्चांना उधाण आले. त्यांच्या गैरहजेरीनंतर विरोधकांनी सरकारवर टीका केली, तर माध्यमांपासून दूर राहणं ही त्यांची खासगी बाब असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.