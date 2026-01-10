देश

जयपूरमध्ये थरार! १२० किमीचा वेग, मद्यधुंद चालक अन् दोन कारमध्ये शर्यत; 'ऑडी'नं 16 जणांना उडवलं

Drunk Driver at 120 kmph Mows Down 16 : ऑडी कारनं १६ जणांना उडवलं आहे. यात एकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर १६ जण जखमी झाले आहेत. यापैकी ४ जखमींची प्रकृती गंभीर आहे.
Shubham Banubakode
जयपूरमध्ये भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. यावेळी १२० किमी प्रती तास वेगाने येणाऱ्या ऑडी कारनं १६ जणांना उडवलं आहे. यात एकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर १६ जण जखमी झाले आहेत. यापैकी ४ जखमींची प्रकृती गंभीर असून त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. अपघातानंतर रस्त्यावर चांगलाच गोंधळ उडाल्याचं बघायला मिळालं. या घटनेत आठ दुकानांचंही नुकसान झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

