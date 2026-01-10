जयपूरमध्ये थरार! १२० किमीचा वेग, मद्यधुंद चालक अन् दोन कारमध्ये शर्यत; 'ऑडी'नं 16 जणांना उडवलं

जयपूरमध्ये भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. यावेळी १२० किमी प्रती तास वेगाने येणाऱ्या ऑडी कारनं १६ जणांना उडवलं आहे. यात एकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर १६ जण जखमी झाले आहेत. यापैकी ४ जखमींची प्रकृती गंभीर असून त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. अपघातानंतर रस्त्यावर चांगलाच गोंधळ उडाल्याचं बघायला मिळालं. या घटनेत आठ दुकानांचंही नुकसान झाल्याचं सांगण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री १० ते ११ वाजताच्या सुमारास मानसरोवर परिसरातील पत्रकार कॉलनीत ही घटना घडली. यावेळी दोन चालकांनी कारची शर्यत लावली होती. यापैकी ऑडी कार चालकाने १२० किमी प्रती तास वेगाने गाडी चालवली. त्यावेळी त्याचं कारवरील नियंत्रण सुटलं आणि कार थेट रस्त्याच्या डिव्हाडरला धडकून बाजुला असलेल्या दुकानांवर जाऊन आदळली..Road Accident : अय्यप्पा स्वामींचं दर्शन घेऊन परतताना काळाचा घाला; ट्रकच्या धडकेत चिमुकलीसह चार भाविकांचा दुर्दैवी अंत, सात जण जखमी.यावेळी काही लोक रस्त्याच्या बाजूने चालत घराकडे निघाले होते. तर काही जण जेवण करत होते. या अपघातात एकाचा जागेवरच मृत्यू झाला, तर १६ जणांना दुखापत झाली. यापैकी चार जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जखमींना तातडीने रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Kolhapur Accident : कोल्हापूर सायबर चौकात ब्रेकफेल ट्रकचा थरार; उसाच्या ट्रकने पाच वाहनांना उडवलं.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या वेळी कारमध्ये चार जण होते. यापैकी पप्पू नावाच्या व्यक्तीला आणि एका पोलिस कर्मचाऱ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. मात्र, कार चालक दिनेश अद्याप फरार आहे. ही कार एका ट्रस्टच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. दमन-दीव येथील श्री रामकृष्ण चॅरिटेबल ट्रस्टच्या नावावर ही ऑडी कार असून, चुरू येथील रहिवासी दिनेशने ही कार तीन महिन्यांपूर्वी खरेदी केली होती, अशी माहिती पुढे आली आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून चौकशी सुरू आहे, असं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.