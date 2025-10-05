Jairam Ramesh: याद्यांचे पुनरावलोकन भाजपच्या इशाऱ्यावर; निवडणूक आयोगावर काँग्रेसची प्रखर टीका

नवी दिल्ली : बिहारमध्ये एका घरात २४७ मतदार, एका मतदार केंद्रात एकाच व्यक्तीचे नाव तीन-तीन वेळा यासारखे गैरप्रकार अंतिम मतदारयाद्यांमध्ये दिसत असून भाजपच्या ‘बी टीम’च्या रुपात काम करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे सभ्यता सोडली असल्याची कडवट टीका काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे..जयराम रमेश म्हणाले, आयोगाने मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा (एसआयआर) खेळ भाजपच्या इशाऱ्यावर रचला. अंतिम ‘एसआयआर’मध्ये दुरुस्त्या केल्याचे आयोगाचे दावेही खोटे असल्याचे सिद्ध होत आहेत..या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश भाजप आणि मित्रपक्षांना राजकीय लाभ पोचविणे हाच असल्याचा दुजोरा बिहारच्या बातम्यांमधून मिळत आहे. एसआयआरच्या प्रक्रियेनंतरही अंतिम याद्यांमध्ये होत असलेल्या गैरप्रकाराच्या प्रकरणांमुळे निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांचीही पर्वा करीत नसल्याचे दिसून आले आहे..एका घरात २४७ मतदार कसे राहतात आणि एकाच मतदार केंद्रात एकाच व्यक्तीचे नाव तीन-तीन वेळा कसे आले? अंतिम मतदारयाद्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार कसे समोर येत आहेत? याचे उत्तर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार देऊ शकतील का? की ते पूर्वीप्रमाणेच मौन बाळगतील? असे सवाल केले आहेत..Desh : नियंत्रण रेषेवर नव्या वर्षाचे जल्लोषात स्वागत.निवडणूक आयोग संपूर्ण देशाचा आहे आणि तो सत्ताधारी पक्षाचे कळसूत्री बाहुले असल्याचे दिसता कामा नये. विद्यमान निवडणूक आयोग कार्यपद्धती आणि राजकीय कल असलेली धोरणे भारताची लोकशाही आणि आमच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर प्रतिकूल प्रभाव पाडणारी आहेत. निवडणूक आयोगाने घाईघाईने भाजपला मदत करण्यासाठी सुरू केलेली एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी निःपक्षपणे काम करायला हवे, असे रमेश यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.