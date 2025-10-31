देश

Jairam Ramesh: ‘मते मागण्याचा अधिकार नाही’: जयराम रमेश

Jairam Ramesh Questions Modi’s Right to Seek Women’s Votes: काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी बिहारमधील महिलांवरील अत्याचारांवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कठोर टीका केली आहे. त्यांनी ‘ट्रबल इंजिन’ सरकारमधील महिलांची दयनीय स्थिती मांडत एनडीए सरकारच्या पराभवाची भविष्यवाणी केली.
नवी दिल्ली : ‘‘बिहारमधील ‘ट्रबल इंजिन’ सरकारमध्ये महिला असाहाय्य अवस्थेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून मते मागण्याचा अधिकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नाही,’’ अशी टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी गुरुवारी सोशल समाज माध्यमातून केली आहे.

