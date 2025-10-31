Jairam Ramesh: ‘मते मागण्याचा अधिकार नाही’: जयराम रमेश

नवी दिल्ली : ‘‘बिहारमधील ‘ट्रबल इंजिन’ सरकारमध्ये महिला असाहाय्य अवस्थेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून मते मागण्याचा अधिकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नाही,’’ अशी टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी गुरुवारी सोशल समाज माध्यमातून केली आहे..बिहारच्या जनतेने सत्ताबदल करण्याचे मनातून निश्चित केले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पराभव निश्चित आहे, असेही रमेश यांनी सांगितले..निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी काँग्रेस आणि ‘आरजेडी’चे नेते ‘छटी मैया’चा अपमान करत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. त्याचा संदर्भ देत रमेश म्हणाले की, बिहारच्या भूमीवरून मोदी हे महिलांना मते देण्याचे आवाहन करत आहेत..PM Narendra Modi: माेदी-ट्रम्प भेट पुन्हा टळणार; आसियान’मध्ये पंतप्रधान ऑनलाइन उपस्थिती लावणार.मात्र ट्रबल इंजिन सरकारमध्ये महिलांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनी कळस गाठला आहे. महिलांच्या विरोधात दररोज अत्याचाराच्या घटना होत आहेत. दुसरीकडे सरकारची संवेदनशीलता कमी झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.