Jairam Ramesh: आर्थिक असमानता हा लोकशाहीवरील हल्ला; जयराम रमेश यांची केंद्रावर टीका

नवी दिल्ली : ''समाजातील वाढती आर्थिक असमानता हा लोकशाहीच्या आत्म्यावरील थेट हल्ला आहे,'' असा आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला आहे. एकीकडे कोट्यधीश लोकांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे..तर दुसरीकडे सरकार गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढवत आहे. त्यामुळे व्यापक सामाजिक असुरक्षा आणि असंतोषाला जन्म मिळत असल्याचा आरोप करत रमेश यांनी समाज माध्यमातून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे..आर्थिक असमानतेच्या अनुषंगाने एका संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचा आधार देत रमेश म्हणाले की, वाढती आर्थिक असमानता ही केवळ अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने समस्या नसून, हा लोकशाहीच्या आत्म्यावरील हल्ला आहे. ''लाखो लोक दैनंदिन गरजांची पूर्तता करण्यासाठी झगडत आहेत..त्याचवेळी केवळ एक हजार ६८७ लोकांकडे देशातील अर्धी संपत्ती आहे. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे काही खास लोकांच्या हातात पैसा केंद्रित झाला आहे. ही आर्थिक असमानता आणि दुबळ्या झालेल्या लोकशाही संस्था राजकीय अराजकतेला चालना देऊ पाहत आहेत. सत्तेसोबत मैत्री करून काही उद्योगपती जास्तच श्रीमंत बनत चालले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सारी धोरणे त्यांच्या काही उद्योगपती मित्रांभोवती केंद्रित आहेत..Karad News : तर मी ओबीसी समाजालाच खुल्या प्रवर्गात येण्याची मागणी करणार, असे का म्हणाले विजय वड्डेट्टीवार... .''अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांवर सध्या प्रचंड ताण आहे. देशांतर्गत धोरणे आणि परराष्ट्र धोरणातील अपयशामुळे छोट्या उद्योजकांना दुहेरी फटका बसला आहे,'' असा आरोप रमेश यांनी केला. सर्वसामान्य लोकांसाठी कमाईची संधी कमी होत चालली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ''वाढत्या महागाईमुळे नोकरदार वर्ग बचत करण्याऐवजी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबत चालला आहे..