देश

पाच दिवसांपूर्वीच घेतलेली नवीकोरी बस, अग्नितांडवात २० जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेकजण जखमी

Jaisalmer Bus Fire News : राजस्थानमध्ये जैसलमेर जोधपूर महामार्गावर खासगी बसला आग लागून भीषण दुर्घटना घडलीय. या दुर्घटनेत २० जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण गंभीररित्या होरपळले आहेत. त्यांच्यावर जोधपूरमध्ये उपचार सुरू आहेत.
Jaisalmer Bus Fire Kills 20 People, Several Injured in Rajasthan Highway Tragedy

Jaisalmer Bus Fire Kills 20 People, Several Injured in Rajasthan Highway Tragedy

Esakal

सूरज यादव
Updated on

राजस्थानमध्ये जैसलमेर-जोधपूर महामार्गावर मंगळवारी दुपारी खासगी बसला आग लागून भीषण दुर्घटना घडली. या बसमधून ५७ जण प्रवास करत होते. आगीच्या दुर्घटनेत २० जणांचा मृत्यू झाला असून हा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. तर १६ जण गंभीररित्या होरपळले आहेत. जखमी प्रवाशांवर जोधपूरमध्ये उपचार केले जात आहेत. जैसलमेर ते जोधपूरपर्यंत २७५ किमी लांब ग्रीन कॉरिडॉर तयार करून त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं.

Loading content, please wait...
Rajasthan
fire
Fire Accident
Jodhpur
bus accident
Jaisalmer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com