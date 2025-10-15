पाच दिवसांपूर्वीच घेतलेली नवीकोरी बस, अग्नितांडवात २० जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेकजण जखमी

राजस्थानमध्ये जैसलमेर-जोधपूर महामार्गावर मंगळवारी दुपारी खासगी बसला आग लागून भीषण दुर्घटना घडली. या बसमधून ५७ जण प्रवास करत होते. आगीच्या दुर्घटनेत २० जणांचा मृत्यू झाला असून हा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. तर १६ जण गंभीररित्या होरपळले आहेत. जखमी प्रवाशांवर जोधपूरमध्ये उपचार केले जात आहेत. जैसलमेर ते जोधपूरपर्यंत २७५ किमी लांब ग्रीन कॉरिडॉर तयार करून त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं..स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बस फक्त पाच दिवसांपूर्वीच जोधपूरमधील इक्कू कंपनीकडून नव्याने खरेदी केली होती. अपघाताचं मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट असल्याचं सांगण्यात येत आहे. आग आणि धुरामुळे अनेक प्रवाशांनी जीव वाचवण्यासाठी खिडकी आणि दरवाजातून उड्या मारल्या. अनेक प्रवाशांची प्रकृती गंभीर आहे. काही प्रवाशी ७० टक्के भाजले होते..IPS अधिकाऱ्यावर अंत्यसंस्कार होण्याआधी त्यांच्यावरच आरोप करत ASIने स्वत:ला संपवलं; पोलीस दलात खळबळ.जोधपूरला रुग्णालयात नेत असताना काही प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. जोधपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, मथुरादास माथुर रुग्णालय आणि महात्मा गांधी रुग्णालयात वैद्यकीय पथक सज्ज केलंय. रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार केले जात आहे. जखमी प्रवाशांना तातडीने उपचार मिळतील याकडे कटाक्षाने लक्ष दिलं जात आहे..दुर्घटनेनंतर स्थानिक पोलीस आणि अग्नीशमन दलाची टीम घटनास्थळी तातडीने दाखल झाली. जैसलमेर नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, आग इतकी भडकली होती की १५ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. तर अनेक जण गंभीररित्या होरपळले होते. आग आटोक्यात आणल्यानंतर बस महामार्गावरून बाजूला नेण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.