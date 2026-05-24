Cow National Animal Demand : गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करा... सर्वात मोठ्या मुस्लिम संघटनेने सुरू केली मोहीम

गायीला 'राष्ट्रीय प्राणी' म्हणून घोषित करावे म्हणून उत्तराखंडमधील सर्वात मोठ्या मुस्लिम संघटनेने या संदर्भात एक मोहीम सुरू केली आहे. राज्याची राजधानी असलेल्या देहरादूनमध्ये, 'जमीयत उलेमा' या संघटनेने आगामी ईद-उल-अधा (बकरीद) सणाच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम समुदायाला उद्देशून एक महत्त्वपूर्ण आवाहन केले आहे. .जमीयतने असे नमूद केले आहे की, कुर्बानी ही इस्लाममधील एक अत्यंत महत्त्वाची उपासना पद्धती आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश अल्लाहची प्रसन्नता आणि समाधान प्राप्त करणे हा आहे. त्यामुळे, हे धार्मिक कर्तव्य पूर्ण शांततेने, स्वच्छतेने आणि देशाचे कायदे तसेच इस्लामिक (शरीयत) मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करून पार पाडले जावे. याव्यतिरिक्त, गायीला 'राष्ट्रीय प्राणी' दर्जा देण्याची मागणी करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. .आझाद कॉलनी येथील 'मदरसा दार-ए-अरकम' येथे पार पडलेल्या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या या आवाहनात असे म्हटले आहे की देशात आणि राज्यात सध्या असलेली परिस्थिती पाहता समाजात तणाव निर्माण होईल किंवा वादविवादांना तोंड फुटेल, अशा कोणत्याही कृतींपासून दूर राहणे ही सर्व मुस्लिमांची जबाबदारी आहे. प्रशासनाने आणि पोलिसांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन जमीयतने विशेषत्वाने समुदायाला केले आहे. . उघड्यावर कुर्बानी न देण्याचा सल्ला 'जमीयत उलेमा'ने असे स्पष्ट केले आहे की, कुर्बानी केवळ त्यासाठी निश्चित केलेल्या आणि अधिकृत स्थळांवरच दिली जावी. रस्ते, गल्ल्या, चौकांमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कुर्बानी देण्यापासून लोकांनी परावृत्त व्हावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. कुर्बानीचा खरा उद्देश हा केवळ दिखावा किंवा प्रदर्शन करणे नसून, अल्लाहची प्रसन्नता मिळवण्यासाठी केलेली एक उपासना आहे, असेही संघटनेने स्पष्ट केले. कुर्बानीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्राण्यांशी माणुसकीने आणि करुणेने वागले जावे, यावरही या आवाहनात विशेष भर देण्यात आला आहे..सोशल मीडियावर फोटो आणि व्हिडिओ पोस्ट करणे टाळाकुर्बानीचे फोटो किंवा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करू नयेत, असे आवाहनही जमीयतने जनतेला केले आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिमांमुळे समाजात अनेकदा चुकीचा संदेश जातो आणि त्या वादाचे कारण ठरू शकतात, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे, लोकांनी संयमाने आणि जबाबदारीच्या भावनेने वागावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. .स्वच्छता आणि आरोग्यावर विशेष भर कुर्बानीनंतर सांडलेले रक्त, अवशिष्ट भाग आणि कचरा यांची त्वरित साफसफाई केली जावी, यावर संघटनेने विशेष भर दिला आहे. नाल्यांमध्ये, रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे हा केवळ कायद्याचा भंगच नाही, तर ते इस्लामच्या शिकवणीच्याही विरोधात आहे. या आवाहनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जर कोणत्याही ठिकाणी कुर्बानीनंतरच्या स्वच्छतेचा अभाव राहिला आणि त्यामुळे दुर्गंधी पसरली किंवा उपद्रव निर्माण झाला, तर त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांना त्रास होतो; आणि यामुळे सामाजिक सलोख्याला बाधा पोहोचण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.