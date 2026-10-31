Omer Abdullah: जम्मु-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विवाहबंधनात अडकले! जाणून घ्या त्यांच्या पत्नीचे नाव?

New Delhi: जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि ज्येष्ठ पत्रकार निधी राजदान विवाहबंधनात अडकले आहेत. उमर अब्दुल्ला यांनी सोशल मीडियावर छायाचित्रे शेअर करत ही गुड न्यूड दिली. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Raj Thackeray Karjat speech Modi Shah : "गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का?"; तोडलेली झाडं पाहून राज ठाकरे कडाडले, मोदी-शाहांवर थेट निशाणा!.उमर अब्दुल्ला यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी 'एक्स'वर निधी राजदान यांच्यासोबतचे फोटो शेअर करत ‘काल एका नव्या प्रवासाची सुरुवात झाली’ अशा आशयाची पोस्ट केली. निधी यांनीही हे फोटो शेअर करून या नव्या नात्याची माहिती दिली..Viral Bears: ४ अस्वलांचा पिकअपमध्ये धुमाकूळ! स्नॅक्स अन् बिअरचे कॅन पळवले! VIDEO पाहून हसू आवरणार नाही.दिल्लीत पार पडला सोहळाया दोघांचा विवाह ३० ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत स्पेशल मॅरेज अॅक्टनुसार संपन्न झाला असून, यावेळी दोन्ही कुटुंबांतील सदस्य उपस्थित होते. उमर यांचे वडील आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह अब्दुल्ला कुटुंबीयांनी या सोहळ्याला हजेरी लावली. तसेच, निधी यांचे आई-वडीलही यावेळी उपस्थित होते..कोण आहेत निधी राजदान?निधी राजदान या ज्येष्ठ पत्रकार आणि वृत्तनिवेदिका म्हणून परिचीत आहेत. राजकीय घडामोडी, परराष्ट्र धोरण आणि जम्मू-काश्मीरमधील प्रश्नांचे वार्तांकन करण्यासाठी त्या प्रसिद्ध आहेत. ‘लेफ्ट, राइट अँड सेंटर : द आयडिया ऑफ इंडिया’ हे त्यांचे पुस्तकही प्रसिद्ध आहे..पहिल्या विवाहानंतर नव्या आयुष्याची सुरुवातउमर यांचा यापूर्वी पायल अब्दुल्ला यांच्याशी विवाह झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जुलै २०२६ रोजी दोघांचा घटस्फोट मंजूर केला होता. त्यानंतर सुमारे तीन महिन्यांनी उमर यांनी निधी यांच्यासोबत विवाह केल्याची घोषणा केली..उमर आणि निधी यांच्यातील नात्याबद्दल मागील अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियात चर्चा सुरू होती. आजच्या पोस्टमुळे ही चर्चा आज खरी ठरली. अनेक कार्यक्रमांवेळी निधी या उमर यांच्या सोबत उपस्थित राहात असल्याचे दिसून येत होते. अनेकांनी या जोडप्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.