देश

Omer Abdullah: जम्मु-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विवाहबंधनात अडकले! जाणून घ्या त्यांच्या पत्नीचे नाव?

Omar Abdullah and journalist Nidhi Razdan announced their marriage on social media: उमर अब्दुल्ला यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी 'एक्स'वर निधी राजदान यांच्यासोबतचे फोटो शेअर करत ‘काल एका नव्या प्रवासाची सुरुवात झाली’ अशा आशयाची पोस्ट केली आहे.
Omar Abdullah and journalist Nidhi Razdan announced their marriage on social media

Omar Abdullah and journalist Nidhi Razdan announced their marriage on social media 

esakal

Ashok Jawale
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New Delhi: जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि ज्येष्ठ पत्रकार निधी राजदान विवाहबंधनात अडकले आहेत. उमर अब्दुल्ला यांनी सोशल मीडियावर छायाचित्रे शेअर करत ही गुड न्यूड दिली.

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