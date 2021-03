काश्मीर - शोपियामध्ये चकमक; सुरक्षादलाने 3 दहशतवाद्यांना घातलं कंठस्नान

श्रीनगर - जम्मू काश्मीरच्या शोपियामध्ये सुरक्षा दलाला मोठं यश मिळालं आहे. दहशतवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत आतापर्यंत तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातलं आहे. काश्मीर पोलिसांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. शोपिया जिल्ह्यातील मुनिहाल भागात सुरक्षादलासोबत झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवादी ठार झाले. शोपियाच्या मुनिहाल भागात रात्री जवळपास 2 वाजता चकमक सुरु झाली. जम्मू काश्मीर पोलिस, लष्कर आणि सीआरपीएफकडून संयुक्त शोधमोहिम सुरु आहे. या शोधमोहिमेत सुरुवातील दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा झाल्याची माहिती समोर आली होते. या दोघांचे लष्कर ए तोयबाशी कनेक्शन असल्याचंही सांगितलं जात आहे.

गेल्या दोन आठवड्यापासून सुरक्षादलाने शोधमोहिम हाती घेतली आहे. याआधी 11 मार्चला शोधमोहिम सुरु केल्यानंतर 13 मार्चला दहशतवाद्यांशी चकमक झाली होती. तेव्हा एका दहशतवाद्याला ठार करण्यात आलं होतं.

Jammu & Kashmir: Joint operation underway with a total of three terrorists eliminated in an encounter with security forces in Shopian. Two of them were associated with Lashkar-e-Taiba. More details awaited.

