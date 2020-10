चिदंबरम यांचे आयएसआय-नक्षलवाद्यांशी संबंध असू शकतात, भाजप नेत्याचा आरोप

श्रीनगर- काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांच्यावर भाजपने हल्लाबोल केला आहे. चिदंबरम हे चीन आणि पाकिस्तानची भाषा बोलत असल्याची टीका जम्मू-काश्मीर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना यांनी केली आहे. चिदंबरम यांचे आयएसआय आणि नक्षलवाद्यांशी संबंध असू शकतात, असा आरोपही त्यांनी केला. रैना यांच्या या आरोपामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

रवींद्र रैना म्हणाले की, चिदंबरम आणि दिग्विजय सिंहसारख्या नेत्यांना देशाविरोधात बोलू दिल्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे पूत्र राहुल गांधी यांनी माफी मागितली पाहिजे.

The Controversial remarks of Mr.@PChidambaram_IN on Article 370 are the Similar remarks made by #XI_JINPING & #IMRAN_KHAN, Such Comments raises doubts that Mr..Chidhambram may have links with ISI and Nexalites. pic.twitter.com/EFmH5P0N3W

