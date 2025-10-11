Jammu Kashmir Elections: राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडीची लगबग

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका २४ ऑक्टोबरला होणार असल्याने सर्व राजकीय पक्षांची उमेदवार निवडीची लगबग सुरू आहे. भाजप शुक्रवारी उशिरापर्यंत उमेदवार निश्चित करणार असल्याचे समजते..भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रवींदर रैना यांचे नाव आघाडीवर आहे. जम्मू-काश्मीरमधील भाजपचे मुख्य प्रवक्ते सुनील सेठी, माजी उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंग, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा यांचीही नाव चर्चेत आहेत..राज्यसभेच्या तिसऱ्या जागेसाठी भाजप फक्त एकच उमेदवार उभा करेल की दोन जागांसाठी एकत्र होत असलेल्या निवडणुकीसाठी सत्ताधारी ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’प्रणित आघाडीला प्रतिकात्मक आव्हान म्हणून दोन जागांवर निवडणूक लढवेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ त्यांच्या दोन निवडून येणाऱ्या सुरक्षित जागांवर डॉ. फारुख अब्दुल्ला आणि माजी गृह राज्यमंत्री सजाद किचलू यांना उमेदवारी देण्याची शक्यता आहे..निवडणूक होणाऱ्या जागेसाठी आघाडीचा उमेदवार कोण असेल हे अद्याप अनिश्चित आहे. या जागेसाठी आघाडीच्या आमदारांची भाजपच्या २८ मतांच्या तुलनेत २४ मते कमी आहेत..Junnar Nagarparishad Election : जुन्नरचे नगराध्यक्ष पद ओबीसी महिलेसाठी; इच्छुकांकडून पत्नीसाठी मोर्चे बांधणीला सुरवात.सूत्रांनी सांगितले की काँग्रेस जम्मूच्या मुख्य भूमीतून उमेदवार उभा करण्याची शक्यता आहे. येथे २०१४ पासून पक्षाने कोणत्याही निवडणुकीत एकही जागा जिंकलेली नाही. त्यांच्या मते, युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष उदय भानू चिब आणि माजी मंत्री रमण भल्ला (माजी मंत्री) हे उमेदवारीसाठी प्रमुख दावेदार म्हणून पुढे आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.