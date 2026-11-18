Jammu Kashmir encounter: जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत लष्कर-ए-तैयबा (LeT) या दहशतवादी संघटनेचा कमांडर लतीफ भट ठार झाला आहे. बुधवारी सुरक्षा दलांनी ही कारवाई केली. या मोहिमेदरम्यान लतीफ एका मशिदीत लपून बसला होता. त्याला आत्मसमर्पण करण्यासाठी वारंवार आवाहन करण्यात आले. मात्र, त्याने शरण येण्यास नकार दिला. सुरक्षा दलांनी विशेष काळजी घेत ही मोहीम पूर्ण केली. या कारवाईत मशिदीचे कोणतेही नुकसान झाले नाही..कुलगामचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक अनायत अली चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीर पोलिसांना आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनंतर ही मोहीम सुरू करण्यात आली. सुरक्षा दलांनी संबंधित परिसराला वेढा घातला होता. दुपारी सुमारे 2.45 वाजता लतीफने सुरक्षा दलांवर गोळीबार केला. त्यानंतर चकमक सुरू झाली..लतीफ भटला पकडण्यासाठी सुरक्षा दलांचा वेढा; काश्मीरमध्ये गोळीबाराची धुमश्चक्री! लष्कर-ए-तोयबाचा तो शेवटचा जिवंत कमांडर.कारवाईदरम्यान सुरक्षा दलांनी लतीफला शरण येण्याची अनेक संधी दिली. त्याला फोन उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच, कुलगामचे एसएसपी आणि 9 राष्ट्रीय रायफल्सच्या (RR) कमांडिंग अधिकाऱ्याने त्याच्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला. त्याचे वय लक्षात घेऊन जीव वाचवण्यासाठी आत्मसमर्पण करण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र, त्याने या आवाहनांना प्रतिसाद दिला नाही..पोलिसांच्या माहितीनुसार, लतीफ भट 18 नोव्हेंबर 2025 पासून लष्कर-ए-तैयबा संघटनेत सक्रिय होता. शांतता, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला लक्ष्य करणाऱ्या अनेक हल्ल्यांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. यापूर्वीही त्याला पकडण्याचे प्रयत्न झाले होते. मात्र, तो सुरक्षा दलांना चकवा देत होता.सीआरपीएफचे महासंचालक (DG) जी. पी. सिंह यांनी या कारवाईनंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर सुरक्षा दलांचे अभिनंदन केले. त्यांनी लिहिले, "मित्रांनो, अभिनंदन! काही गोष्टींचा बदला योग्य वेळी घेतला जातो, अगदी थंड वातावरणातही.".Jammu and Kashmir: जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाममध्ये दहशतवाद्यांचा CRPF चौकीवर गोळीबार; तीन जवान जखमी.दरम्यान, याच परिसरात सोमवारी सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत उमर निसार दार हा दहशतवादी ठार झाला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उमर निसारने लतीफ भटसोबत १० नोव्हेंबर रोजी विविध ठिकाणी रेकी केली होती.जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी प्रसिद्ध केलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दोघेही मीर बार, अखरन, हबलिश आणि किलम या ठिकाणी पाहणी करताना दिसल्याचे सांगण्यात आले. सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि हल्ल्यांचे नियोजन करण्यासाठी ही रेकी करण्यात आल्याचा पोलिसांचा संशय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.