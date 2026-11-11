Jammu and Kashmir: जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाममध्ये दहशतवाद्यांचा CRPF चौकीवर गोळीबार; तीन जवान जखमी

जम्मू-काश्मीरमधील दक्षिण काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यातील मीरबाजार येथे बुधवारी (11 नोव्हेंबर) दुपारी संशयित दहशतवाद्यांनी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) सुरक्षा चौकीवर गोळीबार केला. या हल्ल्यात CRPF चे तीन जवान जखमी झाले आहेत. दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी हा हल्ला केल्यानंतर घटनास्थळावरून पळ काढला..मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी सुमारे २.१५ वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी नाका चौकीवर तैनात असलेल्या CRPF जवानांवर अचानक गोळीबार केला. हल्लेखोरांनी अंदाधुंद गोळीबार केल्यानंतर ते घटनास्थळावरून पसार झाले..राष्ट्रपती भवनातील सुरक्षा रक्षकाच्या डोक्यात झाडली गोळी, गंभीर जखमी; रुग्णालयात उपचार सुरू.गोळीबारात जखमी झालेल्या तिन्ही जवानांना तातडीने अनंतनाग जिल्ह्यातील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती आणि प्रकृतीबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी परिसरात शोधमोहीम आणि घेराबंदी सुरू केली आहे. हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी परिसरातील विविध भागांची तपासणी केली जात आहे. हल्लेखोरांची ओळख आणि या हल्ल्यामागील कारण याबाबत अधिक माहिती अद्याप मिळालेली नाही. बातमी अपडेट होत आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.