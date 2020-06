पाकिस्तानचा सर्वात मोठा कट उधळला...

श्रीनगर : भारत-पाकिस्तान सीमेवर चकमकी सुरू असून, पाकिस्तानच्या कुरापती सुरू आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये पोलिसांनी कारवाई करत लाखो रुपये, ड्रग्स आणि काही साहित्य जप्त केले. पाकिस्तानचा हा सर्वात मोठा कट उधळण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

The three who were arrested were peddling drugs to financially help the Lashkar-e-Taiba terrorists in J&K. It's a very big hawala racket where the money is transferred without money movement and financed for terrorist activities: SP Handwara, Dr GV Sundeep Chakravarthy https://t.co/ud2K5KBCob pic.twitter.com/UbAICXurv0

— ANI (@ANI) June 11, 2020