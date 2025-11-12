देश

J&K पोलिसांनी देशाला मोठ्या संकटापासून वाचवल, जैश-ए-मोहम्मदच्या पोस्टर्सपासून ते दिल्ली बॉम्बस्फोटांपर्यंत... संपूर्ण टाइमलाइन वाचा...

Jammu Kashmir Police: जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवादी नेटवर्कचा पर्दाफाश करून देशाला मोठ्या संकटापासून वाचवलं
delhi blast

delhi blast

esakal

Sandip Kapde
Updated on

दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात १० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या आय-२० कार स्फोटाने संपूर्ण देश हादरला. या घटनेत आठ जण ठार झाले, तर २० जण जखमी झाले. हा स्फोट अनवधानाने झाला असला, तरी त्यामागे जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) या दहशतवादी संघटनेचे मोठे नेटवर्क कार्यरत होते. जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या सतर्क तपासाने हे नेटवर्क उघडकीस आणले आणि देशाला आणखी मोठ्या हल्ल्यांपासून वाचवले. पाकिस्तानस्थित हँडलर्सशी जोडलेले 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' उध्वस्त करण्यात त्यांची भूमिका निर्णायक ठरली.

Loading content, please wait...
Jammu And Kashmir
delhi
bomb blast
blast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com