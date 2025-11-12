J&K पोलिसांनी देशाला मोठ्या संकटापासून वाचवल, जैश-ए-मोहम्मदच्या पोस्टर्सपासून ते दिल्ली बॉम्बस्फोटांपर्यंत... संपूर्ण टाइमलाइन वाचा...

दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात १० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या आय-२० कार स्फोटाने संपूर्ण देश हादरला. या घटनेत आठ जण ठार झाले, तर २० जण जखमी झाले. हा स्फोट अनवधानाने झाला असला, तरी त्यामागे जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) या दहशतवादी संघटनेचे मोठे नेटवर्क कार्यरत होते. जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या सतर्क तपासाने हे नेटवर्क उघडकीस आणले आणि देशाला आणखी मोठ्या हल्ल्यांपासून वाचवले. पाकिस्तानस्थित हँडलर्सशी जोडलेले 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' उध्वस्त करण्यात त्यांची भूमिका निर्णायक ठरली..या मॉड्यूलमध्ये डॉक्टर, विद्यार्थी, मौलवी आणि इतर व्यावसायिकांचा समावेश होता. ते एनक्रिप्टेड अॅप्सद्वारे दिल्लीसह विविध शहरांमध्ये बॉम्बस्फोटांचे कट रचत होते. हरियाणा पोलिसांसोबतच्या संयुक्त मोहिमेत जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी २,९०० किलोग्रॅमहून अधिक आयईडी साहित्य, दोन एके-४७ रायफल्स आणि इतर शस्त्रे जप्त केली. नऊ संशयितांना अटक करण्यात आली. मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी फरार होता, जो दिल्ली स्फोटातील आय-२० कार चालवत असल्याचे उघड झाले..दहशतवादाचा खेळहे प्रकरण धक्कादायक आहे, कारण प्रतिष्ठित व्यवसायातील व्यक्ती – जसे डॉक्टर – त्यांच्या नोकऱ्यांच्या आड दहशतवाद पसरवत होत्या. ते टेलिग्राम चॅनेलद्वारे पाकव्याप्त काश्मीरमधील हँडलर्सशी संपर्क साधत होते. शस्त्रे आणि स्फोटके साठवून ते राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान देत होते.संपूर्ण टाइमलाइन वाचा...१९ ऑक्टोबर:श्रीनगरच्या नौगाम (बनपोरा) भागात रात्री जैश-ए-मोहम्मदचे धमकीचे पोस्टर्स आढळले. सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्याची धमकी देण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी नौगाम ठाण्यात यूएपीए, बीएनएस, स्फोटक पदार्थ कायदा आणि शस्त्र कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. सीसीटीव्ही फुटेजमधून तीन ओव्हर-ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) – आरिफ निसार दार उर्फ साहिल, यासिर-उल-अशरफ आणि मकसूद अहमद दार उर्फ शाहिद (सर्व नौगामचे रहिवासी) – यांची ओळख पटली. त्यांना अटक करून चौकशी केली. यातून 'व्हाइट कॉलर दहशतवादी मॉड्यूल'चा पहिला दुवा मिळाला. चौकशीत शोपियान येथील मौलवी इरफान अहमद (जीएमसी श्रीनगरचा पॅरामेडिकल स्टाफ आणि नौगाम मशिदीचा इमाम) यांच्याकडे पोहोचले. इरफानने डॉक्टरांना कट्टरपंथी बनवले होते..Delhi Blast: आत्मघातकी हल्ला नाही! सुरक्षा यंत्रणांच्या दबावामुळे गडबडीत केला स्फोट; अपुऱ्या क्षमतेचा ब्लास्ट, सूत्रांची माहिती.५ नोव्हेंबर:मौलवी इरफानच्या चौकशी आणि सीसीटीव्हीच्या आधारे डॉ. आदिल राथेरला उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथून अटक केली. श्रीनगरला आणून चौकशीत त्याने दिल्लीसह शहरांमध्ये बॉम्बस्फोटांची योजना, स्फोटक ठिकाणे आणि सहकारी डॉ. मुझम्मिल गनई व डॉ. शाहीन सईद यांची माहिती दिली. इरफानच्या फोनमध्ये पाकिस्तानी हँडलर उमर बिन खट्टाबशी जोडलेला टेलिग्राम चॅनेल सापडला.८ नोव्हेंबर:डॉ. आदिलच्या आधारावर फरिदाबाद पोलिसांच्या मदतीने हरियाणातील अल-फलाह विद्यापीठातून डॉ. मुझम्मिल गनईला अटक केली. श्रीनगरला आणले. जीएमसी अनंतनागमधील आदिलच्या लॉकरातून एके-४७ जप्त झाली. पुलवामाचा रहिवासी मुझम्मिल जैशशी खोलवर जोडलेला होता आणि फरिदाबादमध्ये प्राध्यापक होता..९ नोव्हेंबर:दोन्ही डॉक्टरांच्या चौकशीतून अधिक खुलासे. फरीदाबादच्या धौज गावात मुझम्मिलच्या खोलीतून २,९०० किलो आयईडी साहित्य जप्त. फरार प्रमुख डॉ. उमर नबीचे नाव समोर आले. यूपी एसटीएफने लखनऊहून डॉ. शाहीन सईद (मुझम्मिलची मैत्रीण, जैशच्या महिला शाखेशी संबंधित) ला अटक केली. तिच्या कारमधून एके-४७ मिळाली. मुझम्मिलने फेकलेली बंदूक फरीदाबादच्या कचराकुंडीतून जप्त झाली.१० नोव्हेंबर:दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ आय-२० कारचा स्फोट. सीसीटीव्हीमध्ये डॉ. उमर नबी कार चालवताना दिसला. कार दिल्लीत फिरली, सुनहेरी मशिदीच्या पार्किंगमध्ये तीन तास उभी होती. ६:२२ वाजता निघाली आणि ६:५२ वाजता स्फोट झाला. आयईडी अपूर्ण होते, अनवधानाने फुटले. मॉड्यूल उघड झाल्याने उमरने आयईडी हलवले आणि स्फोट झाला. कारमध्ये दोन सहकारी होते; तिघांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता..११ नोव्हेंबर:स्फोटानंतर पुलवामात सहा जण ताब्यात: तारिक (कारचा एंगल), अमीर (कार-सिम प्रदाता), उमर रशीद (अमीरचा भाऊ), गुलाम नबी (उमरचे वडील), डॉ. सज्जाद मल्ला (उमरचा मित्र) आणि शमीमा बेगम (उमरची आई). डीएनए तपासणीद्वारे उमरची ओळख निश्चित होईल. एकूण नऊ अटक: गंदरबलचा जमीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा आणि मेवातचा मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक यांचा समावेश.'डॉक्टर्स ऑफ टेरर'चा पर्दाफाशहे मॉड्यूल दोन वर्षांपासून सक्रिय होते. आरोपी शैक्षणिक उपक्रमांच्या नावाने निधी गोळा करत पाकिस्तानी हँडलर्सशी संपर्कात होते. दिल्लीला लक्ष्य करण्याचे कारण फरिदाबादची जवळीक. मौलवी इरफानने मुझम्मिल, आदिल आणि उमरला कट्टरपंथी केले. एनक्रिप्टेड संवादाचा वापर केला. जम्मू-काश्मीर पोलिस प्रवक्त्याने याला 'दहशतवादविरोधी मोठे यश' म्हटले. "कट्टरपंथी व्यावसायिकांच्या व्हाइट कॉलर दहशतवादाचा पर्दाफाश झाला. आर्थिक माग आणि सर्व दुवे शोधले जात आहेत," असे ते म्हणाले..Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर शाहीनचं महाराष्ट्र कनेक्शन! 'या' तरुणाशी केलं होतं लग्न; लहान भावालाही झाली अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.