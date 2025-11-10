डॉक्टरच्या खोलीत ३०० किलो RDX, दोन एके ४७ अन्...; देशात घातपाताचा मोठा कट उधळला

Jammu Kashmir News: जम्मू काश्मीर पोलिसांनी मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचा कट उधळला आहे. त्यांनी केलेल्या कारवाईत हरियाणाच्या हरीदाबाद येथील एका मेडिकल कॉलेजमधून ३०० किलो RDX, दोन AK47 आणि मोठ्या दारुगोळा जप्त करण्यात आला आहे. डॉ. आदिल राठरने दिलेल्या इनपूटनंतर जम्मू काश्मीर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. .काही दिवसांपूर्वी डॉ. आदिल राठरला जम्मू काश्मीर पोलिसांनी अटक केली होती. तसेच त्याच्या साथीदार मुजमीलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. त्यावेळी पोलिसांना अनंतनाग येथील त्याच्या खोलीत एके ४७ आढळून आली होती. पोलिसांनी त्यांच्याकडे कसून चौकशी केली असता, हरियाणाच्या मेडिकल कॉलेजच्या खोलीत दारुगोळा असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं..Pakistan Terror Factory : अफगाण सुरक्षा दलांनी उघड केला पाकिस्तानचा काळा कारनामा; ISIS दहशतवाद्याचा व्हिडिओ व्हायरल, पाहा काय म्हणतोय दहशतवादी? .या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी कारवाई करत हरियाण्याच्या फरिदाबाद येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात छापा टाकला. यावेळी डॉक्टर मुजमीलच्या खोलीत पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात आरडीएक्स, दारुगोळा आणि दोन एके ४७ आढळून आला. पोलिसांनी ही स्पोटकं ताब्यात घेतली आहेत. याद्वारे देशात मोठा घातपात करण्याचा प्रयत्न होता का, याचा तपासही पोलिसांनी सुरु केला आहे..Terrorism: दहशतवादाच्या उदात्तीकरणासाठी समाज माध्यमांचा वापर; काश्मीरमधील युवकांचा कल ‘इन्फ्लुएन्सर’ होण्यावर, जगभरातून निधी.याशिवाय दोघे डॉक्टर कोणत्या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित आहे. तसेच याप्रकरणात आणखी कोण कोण सहभागी आहेत, त्याचं नेटवर्क कुठं आहे. याचा तपासही पोलीस करत आहेत. श्रीनगर आणि हरियाणा पोलिसांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली आहे. हे दोघे डॉक्टर जैश-ए-मोहम्मद किंवा गजवत-उल-हिंद या संघटनांशी संबंधित असल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.