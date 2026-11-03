Operation Lotus: जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘ऑपरेशन कमळ’? राजकीय चर्चांना उधाण; काय म्हणाले राम माधव?

Jammu: जम्मू-काश्मीरमध्ये मागील काही दिवसांपासून ‘ऑपरेशन कमळ’ची तयारी सुरू असल्याच्या चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत. सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्समधील अंतर्गत नाराजी आणि खासदार आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी यांनी पक्ष सोडण्याची घोषणा केल्यानंतर भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव यांच्या विधानाने या चर्चेला आणखी हवा मिळाली आहे. .''उमर अब्दुल्ला आणि निधी राजदान यांचा विवाह शरिया कायद्यानुसार बेकायदेशीर'', 'ऑल इंडिया मुस्लिम जमात'चा आक्षेप.राम माधव यांनी आज जम्मूमध्ये पत्रकारांशी बोलताना नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये स्पष्टपणे फूट दिसत असल्याचा दावा केला. 'रुहुल्ला आज आमच्या लोकांच्या आशीर्वादाने सभा घेत आहेत,' असे सूचक विधान त्यांनी केले. त्याचवेळी, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अंतर्गत बाबींशी भाजपचा संबंध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. पक्षातील आमदारांची विधाने ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका असू शकते, असे स्पष्ट करत त्यांनी संभाव्य राजकीय घडामोडींवर थेट वक्तव्य करण्याचे टाळले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये मोठी बंडखोरी? २५ आमदार नाराज, उमर अब्दुल्लांना दिला १४ दिवसांचा अल्टिमेटम.दरम्यान, श्रीनगरचे खासदार आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी यांनी बडगाम येथे आयोजित सभेत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि लोकसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकीत दिलेली आश्वासने, विशेषतः कलम ३७० च्या पुनर्स्थापनेचा मुद्दा, यावर पक्षाने अपेक्षित भूमिका घेतली नसल्याचे ते म्हणाले. अलीकडील मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरही नॅशनल कॉन्फरन्समधील काही आमदार अस्वस्थ असल्याचे दिसून येत आहे. सुमारे २५ आमदार नाराज असल्याचा दावा केला जात आहे. .जम्मू-काश्मीर विधानसभेत नॅशनल कॉन्फरन्सचे ४१ आमदार आहेत. त्यामुळे नाराजीचे रूपांतर प्रत्यक्ष बंडात झाले तर ओमर अब्दुल्ला सरकारसमोर राजकीय आव्हान उभे राहू शकते. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपकडून ‘ऑपरेशन कमळ’ राबविण्यात येत असल्याची राजकीय वर्तळूत चर्चा असल्याने राज्याच्या राजकारणात पुढील काही दिवसांत नेमक्या काय घडामोडी घडताहेत हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..नॅशनल कॉन्फरन्समधील घडामोडींशी आपला सहभाग नसल्याचे सांगत भाजपकडून हात झटकले जात असले तरी दुसरीकडे मात्र पक्षाचे नेते राम माधव यांनी सूचक विधान केले आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच कमळ फुलणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.