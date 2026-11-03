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Operation Lotus: जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘ऑपरेशन कमळ’? राजकीय चर्चांना उधाण; काय म्हणाले राम माधव?

Ram Madhav’s remarks on National Conference dissent fuel speculation in Jammu and Kashmir: सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार रुहुल्लांच्या बंडानंतर भाजपच्या हालचालींकडे लक्ष; राम माधव नेमके काय म्हणाले?
Ram Madhav’s remarks on National Conference dissent fuel speculation in Jammu and Kashmir

Ram Madhav’s remarks on National Conference dissent fuel speculation in Jammu and Kashmir - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Jammu: जम्मू-काश्मीरमध्ये मागील काही दिवसांपासून ‘ऑपरेशन कमळ’ची तयारी सुरू असल्याच्या चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत. सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्समधील अंतर्गत नाराजी आणि खासदार आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी यांनी पक्ष सोडण्याची घोषणा केल्यानंतर भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव यांच्या विधानाने या चर्चेला आणखी हवा मिळाली आहे.

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