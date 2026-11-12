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Jammu and Kashmir: जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन विशेष पोलिस जवानांची गोळ्या झाडून हत्या; जंगलात सापडले मृतदेह, शस्त्रे गायब

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Jammu and Kashmir: Two SPO Personnel Shot Dead, Bodies Found in Forest; Weapons Missing

Jammu and Kashmir: Two SPO Personnel Shot Dead, Bodies Found in Forest; Weapons Missing

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Jammu and Kashmir latest terror news: जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड जिल्ह्यात दोन विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांची (SPO) गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. डच्छन परिसरातून ११ नोव्हेंबर रोजी बेपत्ता झालेल्या या दोन्ही जवानांचे मृतदेह गुरुवारी शोधमोहिमेदरम्यान आढळले. रशपाल कुमार (४५) आणि बाब्बी चंद (५७) अशी मृत जवानांची नावे असून, दोघेही कियार डच्छन येथील रहिवासी होते.

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