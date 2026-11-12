Jammu and Kashmir: जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन विशेष पोलिस जवानांची गोळ्या झाडून हत्या; जंगलात सापडले मृतदेह, शस्त्रे गायब

Jammu and Kashmir latest terror news: जम्मू-काश्मीरमधील किश्तवाड जिल्ह्यात दोन विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांची (SPO) गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. डच्छन परिसरातून ११ नोव्हेंबर रोजी बेपत्ता झालेल्या या दोन्ही जवानांचे मृतदेह गुरुवारी शोधमोहिमेदरम्यान आढळले. रशपाल कुमार (४५) आणि बाब्बी चंद (५७) अशी मृत जवानांची नावे असून, दोघेही कियार डच्छन येथील रहिवासी होते..दोन्ही जवान मारवाह परिसरातील १७ राष्ट्रीय रायफल्सच्या तात्पुरत्या लष्करी तळावर ड्युटी बजावण्यासाठी निघाले होते. त्यांना धेरणा पोस्टवर तैनात असलेल्या दोन सहकाऱ्यांचा कार्यभार स्वीकारायचा होता. मात्र, ते नियोजित ठिकाणी पोहोचले नाहीत. त्यांच्याशी संपर्क तुटल्यानंतर पोलीस आणि सुरक्षा दलांनी दुर्गम डोंगराळ भागात संयुक्त शोधमोहीम सुरू केली..Jammu and Kashmir: जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाममध्ये दहशतवाद्यांचा CRPF चौकीवर गोळीबार; तीन जवान जखमी.कियार आणि धेरणा दरम्यानच्या जंगल परिसरात स्थानिक नागरिकांनी गोळीबाराचे आवाज ऐकल्याची माहिती दिली. त्यानंतर सुरक्षा दलांनी या भागात शोधमोहीम अधिक तीव्र केली. अखेर शोध पथकाला धेरणा पोस्ट परिसरात दोन्ही जवानांचे गोळ्यांनी छिन्नविछिन्न झालेले मृतदेह आढळले. प्राथमिक माहितीनुसार, एका जवानाच्या डोक्यात, तर दुसऱ्या जवानाच्या पाठीवर गोळी लागली होती..या घटनेत दोन्ही जवानांची हत्या करून त्यांच्याकडील शस्त्रे पळवण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. परिसरात दहशतवाद्यांनी आधीच घात लावला होता आणि जवान जात असताना त्यांच्यावर गोळीबार केला असावा, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, हल्ल्यामागील नेमके कारण आणि हल्लेखोरांची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही..National Security Guard: एनएसजी कमांडोंसाठी आता ‘ब्रीदेबल’ गणवेश; चाचण्या पूर्ण; वाढत्या उष्णतेत हवा खेळती राहणार.किश्तवाड जिल्ह्यात यापूर्वीही एका SPO जवानाचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. १६ ऑक्टोबर रोजी वानिपोरा त्रिगाम परिसरात ५५ वर्षीय बशीर अहमद यांचा मृतदेह त्यांच्या घराजवळ आढळला होता. ते पेडिल पोलीस चौकीत तैनात होते. ड्युटीवरून घरी जाताना ते त्यांच्या सर्व्हिस रायफलसह बेपत्ता झाले होते. पोलिसांच्या तपासात जमिनीच्या वादातून नातेवाइकांनी त्यांची हत्या केल्याचे निष्पन्न झाले होते..किश्तवाड जिल्ह्यातील दुर्गम आणि जंगलांनी वेढलेल्या भागात दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून सातत्याने कारवाया सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत दोन SPO जवानांच्या हत्येमुळे परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत पुन्हा चिंता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.