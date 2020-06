मशिदीत लपून बसलेल्या दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

श्रीनगर : आज (ता. १९) पहाटे झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांना ठार करण्यात जवानांना यश आले आहे. याशिवाय शोपियांमधील मुनांद येथे देखील गुरुवारी (ता. १८) एका दहशतवाद्याचा खात्मा करण्यात आला होता. मुनांदमध्ये अद्यापही शोधमोहीम राबवली जात आहे.

काल (ता. १८) अवंतीपोरा भागात दहशतवादी दडून बसल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार लष्कराच्या ५० आरआर, एसओजी आणि सीआरपीएफच्या संयुक्त पथकाने शोध मोहीम सुरू केली. दरम्यान, दहशतवाद्यांचा याची जाणीव होताच त्यांनी जवानांच्या दिशेने गोळीबार सुरू केला. सुरूवातीस जवानांकडून दहशतवाद्यांना शरण येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र तरी देखील दहशतवद्यांकडून गोळीबार सुरू राहिल्याने, जवानांनी त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. ज्यामध्ये एका दहशतवाद्याचा खात्मा झाला होता. तर अन्य दोघेजण मशिदीत घुसले होते.

Two terrorists hiding in the mosque also neutralised by the operation party. With this, all three terrorists trapped at Meej, Pampore are neutralised. Further search of the area is on: DGP Dilbag Singh, J&K Police (file pic) pic.twitter.com/SrogZ0Yld1

— ANI (@ANI) June 19, 2020