Jammu Paragliding: 'जम्मू घेणार पॅराग्लायडिंगमध्ये भरारी'; पुढील वर्षी व्यावसायिक तत्वावर सुरू, नवीन ओळख मिळणार

Jammu Gears Up for Paragliding Launch: जम्मूजवळ असलेले एथम हे पॅराग्लायडिंगचे ठिकाण असून येथे सध्या व्यावसायिक पॅराग्लायडिंगच्या चाचण्या घेतल्या जात आहेत. पॅराग्लायडिंगसाठीचा टेक-ऑफ पॉईंट जम्मू शहरापासून १९ किमीवर असून सारधान ओढ्याच्या कडेला असलेल्या वाळूच्या प्रदेशात लॅंडिंग झोन आहे.
Jammu set to launch commercial paragliding next year; officials say the move will boost adventure tourism and bring a new identity to the region.

सकाळ वृत्तसेवा
एथम (जम्मू आणि काश्मीर): जम्मूचा पर्यटन विभागाच्या प्रयत्नामुळे पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला व्यावसायिक पॅराग्लायडिंग सुरू होणार असून त्यामुळे या प्रदेशाला नवीन ओळख मिळू शकते. व्यावसायिक पॅराग्लायडिंगचे प्रशिक्षण दिलेल्या २० जणांच्या तुकडीचे नेतृत्व यातील एकमेव महिला डॉली शर्मा करत आहेत. हा प्रकल्प म्हणजे धैर्य, सशक्तीकरणाचीही कहाणी आहे.

