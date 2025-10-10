देश

Bihar Election 2025: ‘जनसुराज’ने जाहीर केली ५१ उमेदवारांची यादी; विविध समाजवर्गांचा समावेश

Jan Suraaj Party: जनसुराज पक्षाने पाटण्यात ५१ उमेदवारांची यादी जाहीर केली असून विविध सामाजिक गटांचा समावेश आहे. संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी निधी गोळा करण्यासाठी मोबाईल ॲप लाँच केले आहे.
Bihar Election 2025

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाटणा : जनसुराज पक्षाने आज ५१ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जातींमधील सात, अतिमागास वर्गातील १७, मागासवर्गातील ११, अल्पसंख्याक समाजातील आठ आणि सर्वसाधारण गटातील आठ जणांचा समावेश आहे.

Bihar
political
election
OBC
political parties
Voter

