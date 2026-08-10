Jan Vishwas Abhiyan: तक्रारी ऐकताच मुख्यमंत्री ॲक्शन मोडमध्ये; नागरिकांच्या तक्रारींवर तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची गदा

मध्य प्रदेशातील प्रशासकीय व्यवस्था अधिक पारदर्शक, संवेदनशील आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी छिंदवाडा येथून ‘जन-विश्वास अभियान’ सुरू केले. या अभियानाच्या सुरुवातीलाच नागरिकांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत आरोग्य आणि महसूल विभागातील तीन अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनातील हलगर्जीपणाविरोधात सरकारची कठोर भूमिका स्पष्ट झाली आहे..मुख्यमंत्र्यांनी छिंदवाडा कलेक्ट्रेटमधील लोकसेवा केंद्राची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी नागरिक, उद्योजक आणि लोकप्रतिनिधींशी थेट संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. नागरिकांनी आरोग्य आणि महसूल विभागातील कामकाजाबाबत केलेल्या तक्रारींची मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ दखल घेतली..सीएमएचओसह तहसीलदार, पटवारीवर कारवाईतक्रारींच्या सुनावणीदरम्यान आरोग्य विभागातील कामकाजाबाबत आलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर छिंदवाडाचे सीएमएचओ डॉ. नरेश गुन्नाडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महसूल विभागातील कामात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी संबंधित तहसीलदार आणि पटवारी यांनाही निलंबित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.नागरिकांच्या तक्रारी केवळ ऐकून न घेता त्यावर तत्काळ निर्णय घेण्याचा संदेश या कारवाईतून प्रशासनाला देण्यात आला आहे..Vidarbha Rain: विदर्भात आजही जोरदार पावसाचा यलो अलर्ट.दर शुक्रवारी ‘नो-मीटिंग डे’‘जन-विश्वास अभियान’ांतर्गत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी नागरिकांमध्ये थेट जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, यासाठी राज्यात दर शुक्रवारी ‘नो-मीटिंग डे’ पाळण्यात येणार आहे. या दिवशी प्रशासकीय बैठका आयोजित न करता अधिकारी प्रत्यक्ष क्षेत्रात जाऊन नागरिकांच्या समस्या ऐकतील.जिल्हा मुख्यालयापासून तहसील स्तरापर्यंत जनता दरबार आयोजित करण्यात येणार आहेत. मंत्री, आमदार, जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त यामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतील. शक्य असेल त्या तक्रारींचे निराकरण जागेवरच करण्यावर भर दिला जाणार आहे..संवाद, समाधान, संवेदनशीलता आणि साधेपणा‘जन-विश्वास अभियानाची’ संपूर्ण संकल्पना संवाद, समाधान, संवेदनशीलता आणि साधेपणा या चार प्रमुख आधारस्तंभांवर उभी करण्यात आली आहे. नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील अंतर कमी करून सरकारी यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास वाढवणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नागरिकांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी प्रशासनाने केवळ कार्यालयात बसून काम न करता थेट जनतेमध्ये जाणे आवश्यक आहे. याच भूमिकेतून ‘नो-मीटिंग डे’ आणि जनता दरबाराची संकल्पना राबवली जाणार आहे..IND vs SL: भारत श्रीलंका कसोटी मालिका कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती .नैसर्गिक शेती, पशुपालन आणि ग्रामीण पर्यटनाला चालनाछिंदवाड्याच्या विकासाबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी नैसर्गिक शेती, पशुपालन आणि ग्रामीण पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी होमस्टे आणि इतर पर्यटनाशी संबंधित उपक्रमांना चालना दिली जाणार आहे.छिंदवाड्याच्या विकास आराखड्यात स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे ‘जन-विश्वास अभियान’ केवळ प्रशासकीय तक्रारींच्या निवारणापुरते मर्यादित न राहता स्थानिक विकासात नागरिकांचा थेट सहभाग वाढवण्याचे माध्यम ठरण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.