Corona Updates: दिलासादायक! सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये कोरोना रुग्णांत लक्षणीय घट

नवी दिल्ली: देशात सप्टेंबर महिन्यात कोरोनाचे 26 लाख रुग्ण आढळले होते. तर ऑक्टोबर महिन्यात आतापर्यंत म्हणजे 29 दिवसांत 17 लाख रुग्णांचे निदान झालं आहे. यामुळे सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबर महिन्यात (29 दिवसांत) कोरोना रुग्णांत मोठी घट दिसली आहे जी एक दिलासादायक बाब ठरली आहे.

जानेवारी महिन्याच्या शेवटी कोरोनाचा पहिला रुग्ण भारतात आढळला होता. त्यामुळे देशात कोरोनासाठीच्या चाचण्यांत जानेवारी महिन्यापासूनच सुरु केली होती. आताच्या घडीला देशात कोरोनाच्या 10.65 कोटी कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत. देशात दिवसेंदिवस चाचण्यांची संख्या वाढत जाताना दिसली आहे. यामुळे कोरोना रुग्णांची संख्याही कमी होत आहे. सध्या देशातील कोरोना रुग्णांचा पॉझिटिव्ह रेटही कमी होऊन तो 7.54 टक्क्यांवर आला आहे.

18 ऑक्टोबरला कोरोना रुग्णांचा पॉझिटिव्ह रेट 7.95 टक्के होता जो 29 ऑक्टोबरला कमी होऊन 7.54 टक्क्यांवर आला आहे. आतापर्यंत देशात 10 कोटी 77 लाख 28 हजार 88 कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत. गुरुवारी एका दिवसात देशात कोरोनाच्या 11 लाख 64 हजार 648 चाचण्या झाल्या माहिती आयसीएमआरने (Indian Council of Medical Research) दिली आहे.

मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 48 हजार 648 रुग्णांचं निदान झालं असून 563 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या रुग्णवाढीमुळे भारतात आतापर्यंत कोरोना झालेल्यांची संख्या 80 लाख 88 हजार 851 झाली आहे. तर देशातील एकून कोरोना रुग्णांचा मृत्यूचा आकडा 1 लाख 21 हजार 90 वर गेला आहे.

