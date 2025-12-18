भयंकर हत्याकांड! पोटच्या पोरानं आई-वडिलांचं आधी वरवंट्यानं डोकं ठेचलं; नंतर करवतीने मृतदेहांचे तुकडे करून नदीत दिले फेकून

जौनपूर : जौनपूर जिल्ह्यातील (उत्तर प्रदेश) जाफराबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अहमदपूर गावात एक अत्यंत धक्कादायक (Jaunpur Case) आणि क्रूर घटना उघडकीस आली आहे. अंबेश कुमार (वय ३७) या व्यक्तीने ८ डिसेंबरच्या रात्री आपली आई बबिता (वय ६०) आणि वडील श्यामलाल (वय ६२) यांची निर्घृण हत्या केलीये. त्यानंतर त्याने दोघांचे मृतदेह करवतीने तुकडे करून नदीत फेकून दिले..पोलिस चौकशीत आरोपी अंबेश कुमारने कबूल केले की, हल्ल्याच्या वेळी त्याचे आई-वडील जीव वाचवण्यासाठी ओरडत होते. वडील श्यामलाल आपल्या डोळ्यांसमोर पत्नी बबितावर होणारा अमानुष हल्ला पाहून किंचाळत होते. आईचा मृत्यू झाल्यानंतर आरोपीने वडिलांच्या गळ्यात दोरी बांधून त्यांचा गुदमरून खून केला. त्यानंतर दोघांच्या मृतदेहांचे तुकडे करून ते सहा प्लास्टिकच्या पिशव्यांत भरले आणि साई व गोमती नद्यांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकून दिले..धक्कादायक! सांगलीतील ईश्वरपुरात अल्पवयीन मुलीवर अमानुषपणे लैंगिक अत्याचार; तोंड दाबून धरलं आणि हॉस्पिटल मागच्या उसाच्या शेतात नेत....आधी आईवर, नंतर वडिलांवर केला हल्लाया प्रकरणाबाबत माहिती देताना एएसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, आरोपीने प्रथम आई बबितावर आणि त्यानंतर वडील श्यामलाल यांच्यावर हल्ला केला. श्यामलाल हे निवृत्त रेल्वे लोको पायलट होते. आरोपीने आधी आईच्या मृतदेहाचे तीन तुकडे केले आणि नंतर वडिलांचे. आरोपीच्या सांगण्यांनुसार, पोलिसांनी घरातून हत्या करण्यासाठी वापरलेला वरवंटा आणि मृतदेह कापण्यासाठी वापरलेली करवत जप्त केली आहे..डोक्यात घातला वरवंटाआरोपीने चौकशीत सांगितले की, ८ डिसेंबर रोजी रात्री सुमारे ८ वाजता त्याचे वडिलांशी पैशांवरून जोरदार भांडण झाले. या वादातून तो प्रचंड संतापला आणि त्याने आधी आईच्या, नंतर वडिलांच्या डोक्यावर वरवंट्याने वार केले. दोघेही जमिनीवर कोसळल्यानंतर त्याने तळघरातून करवत आणून मृतदेहांचे तीन भाग केले. डोक्यापासून छातीपर्यंत, छातीपासून गुडघ्यांपर्यंत आणि गुडघ्यांपासून पायांपर्यंत...स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या २४ वर्षीय तरुणीनं ट्रेनसमोर उडी मारून संपवलं आयुष्य; खिशात सापडली दोन पानी चिठ्ठी, प्रियकराबाबत म्हणाली... .घरात सांडलेलं रक्त केलं साफहत्या केल्यानंतर आरोपीने दोन्ही मृतदेहांचे तुकडे सहा पिशव्यांत भरून आपल्या गाडीच्या डिक्कीमध्ये ठेवले. घरात सांडलेले रक्त साफ करून त्याने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि कपडेही धुतले. पहाटे चार ते पाचच्या सुमारास तो गाडीने घरातून निघून गेला. गोमती नदीवरील बेलाव घाटावर वडिलांचे मृतदेहाचे तुकडे फेकण्यात आले, तर आईचे मृतदेहाचे तुकडे जलालापूर येथील साई नदीत टाकण्यात आले. नंतर नदीत आईचे पाय तरंगताना आढळून आल्याने ही घटना उघडकीस आली..मुस्लिम महिलेशी विवाह झाला अन्...पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लॉकडाऊनच्या काळात आरोपीने कोलकाता येथील सहजिया नावाच्या मुस्लिम महिलेशी विवाह केला होता. ती कोलकात्यात ब्युटी पार्लर चालवते. कुटुंबीयांनी तिला सून म्हणून स्वीकारले नव्हते आणि अंबेशवर घटस्फोट घेण्यासाठी दबाव टाकत होते. घटस्फोटासाठी पत्नीच्या कुटुंबाकडून पैसे मिळावेत, अशी आरोपीची मागणी होती. मात्र, तिच्या वडिलांनी पैसे देण्यास नकार दिल्याने घरात वारंवार वाद होत होते. याच पार्श्वभूमीवर हे भीषण हत्याकांड घडल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.