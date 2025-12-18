देश

भयंकर हत्याकांड! पोटच्या पोरानं आई-वडिलांचं आधी वरवंट्यानं डोकं ठेचलं; नंतर करवतीने मृतदेहांचे तुकडे करून नदीत दिले फेकून

Shocking Jaunpur Double Killed Case Explained : जौनपूरमध्ये मुलाने पैशांच्या वादातून आई-वडिलांची निर्घृण हत्या करून मृतदेहांचे तुकडे केले.
जौनपूर : जौनपूर जिल्ह्यातील (उत्तर प्रदेश) जाफराबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अहमदपूर गावात एक अत्यंत धक्कादायक (Jaunpur Case) आणि क्रूर घटना उघडकीस आली आहे. अंबेश कुमार (वय ३७) या व्यक्तीने ८ डिसेंबरच्या रात्री आपली आई बबिता (वय ६०) आणि वडील श्यामलाल (वय ६२) यांची निर्घृण हत्या केलीये. त्यानंतर त्याने दोघांचे मृतदेह करवतीने तुकडे करून नदीत फेकून दिले.

