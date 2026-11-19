उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या रोड शोदरम्यान मोठी दुर्घटना घडली आहे. या रोड शोमध्ये फुलांची उधळण करण्यासाठी आणलेल्या जेसीबीच्या धडकेत भाजप नेत्याच्या १४ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संतप्त कुटुंबीयांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन केले. तसेच अखिलेश यादव आणि रोड शोच्या आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे..अखिलेश यादव यांचा बुधवारी गोरखपूरमध्ये रोड शो आयोजित करण्यात आला होता. त्यांच्या स्वागतासाठी रस्त्यावर जेसीबीच्या माध्यमातून फुलांची उधळण केली जात होती. याचदरम्यान ही दुर्घटना घडली. भाजप नेते ओंकार सिंह श्रीनेत यांचा १४ वर्षांचा मुलगा आर्यवर्धन आपल्या लहान बहिणीला शाळेतून आणण्यासाठी गेला होता. झारखंडी कॉलनीजवळ रस्ता ओलांडत असताना तो रोड शोमध्ये सहभागी झालेल्या जेसीबीच्या धडकेत आला..मीम विकून कमावले २२ लाख, पॅराग्लायडिंगवेळी घाबरलेला व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आलेला चर्चेत.जेसीबीखाली चिरडल्याच्या दुर्घटनेनंतर आर्यवर्धनला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. आर्यवर्धन हा केंद्रीय विद्यालयात दहावीमध्ये शिकत होता. तो अभ्यासात हुशार असल्याचेही सांगण्यात आले..कुटुंबीयांचा रस्त्यावर ठिय्यामुलाच्या मृत्यूची बातमी समजल्यानंतर कुटुंबीय संतप्त झाले. त्यांनी झारखंडी कॉलनीसमोरील देवरिया रोड फोरलेनवर रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे या मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव आणि जिल्हाधिकारी दीपक मीणा यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..अखिलेश यादवांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीआर्यवर्धनचे वडील ओंकार सिंह यांनी या घटनेला अपघात नव्हे तर हत्या असल्याचे म्हटले आहे. अखिलेश यादव आणि संपूर्ण आयोजक मंडळावर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. भाजपचे स्थानिक नगरसेवक रणंजय सिंह जुगनू यांनीही हीच मागणी केली..दरम्यान जिल्हाधिकारी दीपक मीणा यांनी जेसीबीचा चालक आणि मालक यांची माहिती घेतली जात असल्याचे सांगितले. कुटुंबीयांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संवेदना व्यक्त केल्या असून पीडित कुटुंबाला मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तातडीने पाच लाख रुपयांची मदत दिली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.