जेवर विमानतळाचे मोदींच्या हस्ते भव्य उद्घाटन! 'नोएडाला येण्यास आधीचे मुख्यमंत्री घाबरायचे'; अंधश्रद्धेचा पाढा वाचत पंतप्रधानांचा विरोधकांवर प्रहार

जेवर विमानतळ : 'आधीचे CM नोएडाला येण्यास घाबरायचे'; जेवर एअरपोर्टच्या उद्घाटनावेळी मोदींचा विरोधकांवर प्रहार; काय होती अंधश्रद्धा ?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी उत्तर प्रदेशातील नोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट (जेवर) चे भव्य उद्घाटन केले. यावेळी जनसभेला संबोधित करताना त्यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला आणि या विमानतळाला पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या विकासाचे नवीन इंजिन असल्याचे घोषित केले..आज २८ मार्च २०२६ रोजी जेवर विमानतळाचे उद्घाटन करताना पंतप्रधानांनी जुन्या राजकीय मानसिकतेवर आणि उत्तर प्रदेशातील बदललेल्या प्रतिमेवर भाष्य केले.२००३ पासून फाईलमध्ये दबलेला प्रकल्पपंतप्रधानांनी जेवर विमानतळाच्या विलंबासाठी मागील सरकारांना जबाबदार धरले. या विमानतळाला अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने २००३ मध्येच मंजुरी दिली होती. त्यानंतर केंद्रातील काँग्रेस सरकार आणि राज्यातील तत्कालीन सरकारांनी (सपा-बसपा) या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले. २०१४ पर्यंत हा प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिला..२०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या कामाला खरी गती मिळाली आणि आज हे विमानतळ जगासमोर उभे आहे..'नोएडाला येण्यास घाबरायचे नेते'पंतप्रधानांनी नोएडाशी संबंधित असलेल्या जुन्या अंधश्रद्धेवर (नोएडाला येणारा मुख्यमंत्री सत्ता गमावतो) टोला लगावला. "पूर्वीचे सत्ताधारी नोएडाला येण्यास घाबरायचे. मी जेव्हा इथे येण्याचा कार्यक्रम आखला होता, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मला रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि ते स्वतःही आले नाहीत," असा अनुभव त्यांनी सांगितला. आज तेच नोएडा उत्तर प्रदेशच्या विकासाचे इंजिन बनले असून संपूर्ण जगाचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज आहे..पश्चिम उत्तर प्रदेशाला मिळणार मोठी उभारीनोएडा इंटरनॅशनल एअरपोर्टमुळे केवळ नोएडाच नाही, तर संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेशाचे चित्र बदलणार आहे. याचा थेट फायदा आग्रा, मथुरा, अलीगड, गाझियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर आणि हरियाणातील फरीदाबाद या शहरांना होणार आहे.या भागातील शेतकरी आणि उद्योजकांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वेगाने पोहोचवता येतील..जागतिक संकट आणि भारताची स्थिरतापंतप्रधानांनी पश्चिम आशियातील (इराण-इस्रायल) युद्धाचा उल्लेख करत देशाला आश्वस्त केले. "जगात युद्धामुळे अन्नधान्य आणि इंधनाचे संकट आहे. भारत कच्चे तेल आयात करतो, तरीही सामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांवर याचा बोजा पडू नये म्हणून सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे," असे ते म्हणाले..इतर दुःखद घटनांचा उल्लेखएअरपोर्टच्या उत्साहादरम्यान, पंतप्रधानांनी गुजरातमधील चिखली येथील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार आणि बिहारमधील रेल्वे अपघातात झालेल्या मृत्यूवर शोक व्यक्त करत अशा घटना समाजासाठी चिंतेचा विषय असल्याचे म्हटले. जेवर एअरपोर्टच्या रूपाने उत्तर प्रदेश आता जागतिक हवाई नकाशावर झळकला आहे..