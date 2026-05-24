ODOC: तोंडात टाकताच विरघळणाऱ्या झाशीच्या 'दाल बाफला'ची काय आहे रेसिपी? पारंपरिक कारागिरांना मिळणार ट्रेनिंग अन् आर्थिक मदत

उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड भागाच्या मातीत रुजलेला आणि तिथल्या संस्कृतीचा भाग असलेला पारंपरिक स्वाद आता थेट जागतिक भरारी घेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या महत्त्वाकांक्षी 'ओडीओसी' (ODOC - One District One Cuisine / एक जिल्हा एक व्यंजन) योजनेच्या अंतर्गत झाशीच्या प्रसिद्ध बालूशाहीसोबतच आता तिथला अत्यंत लोकप्रिय पारंपरिक पदार्थ 'दाल बाफला' (Dal Bafla) यालाही अधिकृत मंजुरी दिली आहे. योगी सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामुळे केवळ बुंदेलखडी खाद्यसंस्कृतीला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक नवी ओळख मिळणार नाही, तर स्थानिक कारागीर, आचारी आणि खाद्य उद्योजकांसाठी रोजगाराच्या अथांग संधी उपलब्ध होणार आहेत..'दाल बाफला' हा बुंदेलखंड आणि झाशीमधील प्रत्येक सण-उत्सवात आवर्जून बनवला जाणारा एक अतिशय लोकप्रिय पदार्थ आहे. अनेकांना हा पदार्थ राजस्थानच्या दाल-बाटीसारखा वाटतो, परंतु ही बाटीचीच एक अत्यंत मऊ आणि वेगळी आवृत्ती आहे. हे बाफले बनवण्यासाठी गव्हाच्या पिठात सुजी (रवा), देशी तूप, ओवा, हळद, बेकिंग सोडा आणि मीठ घालून घट्ट पीठ मळले जाते. त्यानंतर त्याचे गोल गोळे (लोइयां) करून ते आधी उकळत्या पाण्यात व्यवस्थित उकळले जातात. उकळल्यानंतर ते तंदूर किंवा कढईत मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजले जातात. या प्रक्रियेमुळे हे बाफले बाहेरून छान कुरकुरीत आणि आतून कमालीचे मऊ बनतात. शेवटी हे बाफले गावरान देशी तुपात पूर्णपणे बुडवून पंचमेल डाळ, लसणाची तिखट चटणी आणि सलाडसोबत पानावर वाढले जातात..या पारंपरिक चवीला आधुनिक बाजारपेठेची जोड देण्यासाठी सरकार आता विशेष रणनीतीवर काम करत आहे. झाशीचे उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दाल बाफला आणि बालूशाही बनवणाऱ्या स्थानिक कारागिरांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच त्यांच्या पदार्थांचा दर्जा (Quality) आणि शुद्धता टिकवून ठेवण्यासाठी एफएसएसएआई (FSSAI), सीएफटीआरआई (CFTRI) आणि एनआईएफटीईएम (NIFTEM) यांसारख्या नामांकित राष्ट्रीय संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून या पदार्थांचे एक 'स्टँडर्ड रेसिपी मॅन्युअल' तयार केले जाईल, जेणेकरून कोणत्याही दुकानात खाल्ले तरी झाशीच्या दाल बाफलाची चव आणि गुणवत्ता एकसारखीच राहील. याशिवाय, हे पदार्थ दीर्घकाळ टिकण्यासाठी (Shelf Life) त्यांची पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि लॅब टेस्टिंगवरही विशेष काम केले जाणार आहे..या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा झाशीतील तरुण आणि पारंपरिक आचाऱ्यांना होणार आहे. ओडीओसी योजनेशी जोडल्या जाणाऱ्या सर्व उद्योजकांना 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना', 'विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना', 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' आणि 'पीएम रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा'अंतर्गत सुलभ कर्ज आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाईल..आज देखील झाशीमध्ये या निर्णयामुळे स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक आणि हलवायांमध्ये मोठे उत्साहाचे वातावरण आहे. या सरकारी पाठबळामुळे झाशीचा हा अस्सल देशी स्वाद आता केवळ घराघरापुरता मर्यादित न राहता मोठ्या फूड चेन्स आणि रेस्टॉरंट्सच्या माध्यमातून जगभर पोहोचणार आहे.