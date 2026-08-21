Jhansi Tourism : झाशीचा १४० वर्षे जुना 'पारीछा बांध' आता जागतिक वारसा; बुंदेलखंडची लाईफलाईन ठरलेल्या ऐतिहासिक धरणाचा होणार कायापालट

बुंदेलखंडच्या ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या झाशीच्या पारीछा बांधाला 'WHIS अवॉर्ड-२०२६' जाहीर झाला आहे. आगामी १४ ऑक्टोबर रोजी फ्रान्समधील मार्सेई येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सोहळ्यात १२० हून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत या ऐतिहासिक बांधाचा गौरव करण्यात येणार आहे. या सन्मानामुळे झाशी आणि संपूर्ण बुंदेलखंडच्या पर्यटन क्षमतेला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळण्याची शक्यता आहे..बेतवा नदीवरील ऐतिहासिक बांधाची वैशिष्ट्येझाशी शहरापासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर बेतवा नदीवर पारीछा बांध उभारण्यात आला आहे. बुंदेलखंडमधील जुन्या जलसंधारण प्रकल्पांपैकी तो एक महत्त्वाचा बांध मानला जातो. १९व्या शतकातील तंत्रज्ञानाचा नमुना असलेल्या या बांधामध्ये तब्बल ३१८ गेट्स आहेत.बांधाची सुरुवातीची पाणी साठवण क्षमता सुमारे १०५ मिलियन क्युबिक मीटर होती. मात्र कालांतराने जलाशयात गाळ साचल्याने सध्याची क्षमता सुमारे ७८.७४ मिलियन क्युबिक मीटर इतकी राहिली आहे. ऐतिहासिक रचना, विशाल जलाशय आणि बेतवा नदीचा परिसर यामुळे पारीछा बांधाला अभियांत्रिकी आणि पर्यटन अशा दोन्ही दृष्टीने महत्त्व आहे..जागतिक सन्मानामुळे पर्यटनाला मिळणार नवी दिशापारीछा बांधाला मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय सन्मानामुळे बुंदेलखंडमधील पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. सिंचन विभागाचे प्रमुख सचिव अनिल कुमार गर्ग यांच्या माहितीनुसार, या मान्यतेमुळे झाशीमध्ये देशी तसेच परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.पावसाळ्यात धरणाचा परिसर, विस्तीर्ण जलाशय आणि आजूबाजूचा निसर्ग पर्यटकांना आकर्षित करतो. जागतिक ओळख मिळाल्यानंतर या भागात हेरिटेज टुरिझम आणि इको-टुरिझम विकसित करण्याच्या संधीही वाढणार आहेत. त्याचा थेट फायदा स्थानिक पर्यटन व्यवसाय, रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो..केन-बेतवा लिंक प्रकल्पातून बांधाचा आधुनिक कायापालटऐतिहासिक वारसा जपत पारीछा बांधाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची तयारीही उत्तर प्रदेश सरकारकडून करण्यात येत आहे. केन-बेतवा लिंक प्रकल्पांतर्गत जलाशयातील गाळ काढण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याची योजना आहे.सध्या बांधावरील गेट्सचे संचालन मॅन्युअल पद्धतीने केले जाते. भविष्यात ही व्यवस्था बदलून ऑटोमॅटिक गेट्स बसवण्याची तयारी आहे. यामुळे पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होण्यासोबतच बांधाची साठवण क्षमता वाढवण्यास आणि देखभाल व्यवस्था सुलभ करण्यास मदत होईल.जागतिक सन्मान, ऐतिहासिक वारसा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम साधत पारीछा बांध भविष्यात बुंदेलखंडमधील एक महत्त्वाचे हेरिटेज आणि इको-टुरिझम केंद्र म्हणून विकसित होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.