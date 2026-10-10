Jhansi Suspicious Death : 'हॅपी बर्थडे'च्या दुसऱ्याच दिवशी विवाहितेचा गूढ मृत्यू; अंत्यसंस्कारासाठी सरणावर ठेवलेला मृतदेह पोलिसांनी खेचला बाहेर!

झाशी : आदल्या दिवशी कुटुंबीयांसोबत हसतमुखाने केक कापून वाढदिवस साजरा केला; मात्र अवघ्या २४ तासांत ३६ वर्षीय विवाहितेचा घरातच संशयास्पद मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशातील झाशी येथील सिपरी बाजार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. सासरच्या मंडळींनी घाईघाईने अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह स्मशानभूमीत नेला असतानाच, माहेरच्या नातेवाइकांनी हत्येचा आरोप करत पोलिसांत धाव घेतली. त्यानंतर पोलिसांनी थेट स्मशानभूमीत पोहोचून पेटण्याआधीच अंत्यविधी थांबवला आणि मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला..केक कापला अन् दुसऱ्या दिवशी गळफासमृत महिलेचे नाव मंजू अहिरवार (वय ३६) असे असून, त्या झाशीतील मसीहागंज भागात दुसरा पती अजय प्रतापसोबत राहत होत्या. ६ ऑक्टोबर रोजी कुटुंबीयांनी मंजू यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला होता. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी (७ ऑक्टोबर) त्या घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळल्या. पतीने त्यांना रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. यानंतर सासरच्यांनी कोणालाही न कळवता तातडीने अंत्यसंस्काराची तयारी सुरू केली..स्मशानभूमीत पोलिसांची धडकमंजू यांच्या मृत्यूची माहिती मिळताच त्यांचे बंधू मनोज कुमार यांनी झाशी येथे धाव घेतली. सासरच्यांशी वाद झाल्यानंतर त्यांनी बहिणीची हत्या करून आत्महत्येचा बनाव रचल्याचा संशय व्यक्त करत थेट पोलीस ठाणे गाठले. पोलीस पथकासह ते घरी पोहोचले, तोपर्यंत मृतदेह स्मशानभूमीत नेण्यात आला होता. सिपरी बाजार पोलीस ठाण्याचे प्रभारी जयप्रकाश चौबे यांच्या पथकाने क्षणाचाही विलंब न लावता स्मशानभूमी गाठली आणि चितेवर ठेवलेला मृतदेह ताब्यात घेतला..दोन लग्ने आणि माहेरच्या संपत्तीवरून वादमंजू यांचे पहिले लग्न २००६ मध्ये झाले होते आणि त्या लग्नापासून त्यांना १८ वर्षांचा मुलगा आहे. पहिल्या पतीशी पटले नसल्याने त्या वेगळ्या झाल्या होत्या. त्यानंतर ११ वर्षांपूर्वी त्यांनी अजय प्रतापसोबत प्रेमविवाह केला; या दुसऱ्या लग्नापासून त्यांना दोन मुले आहेत. माहेरच्यांच्या आरोपानुसार, वडिलांच्या निधनानंतर मंजू यांच्यावर माहेरच्या मालमत्तेत हिस्सा मागण्यासाठी पती अजय सतत दबाव आणत होता आणि तिला मारहाणही करत होता..शवविच्छेदन अहवालाकडे लक्षदुसरीकडे, पती अजय याने हत्येचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. घटनेच्या वेळी आपण पेट्रोल पंपावर कामावर होतो आणि मंजूने स्वतःच गळफास घेतला, असा दावा त्याने केला आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून, हा घातपात आहे की आत्महत्या, याचा सखोल तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.