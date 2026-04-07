Jhansi Tourism: झाशीच्या राणीचा 'समर पॅलेस'! प्रचंड उन्हातही मिळतो 'एसी'सारखा थंडावा; सरकार किल्ल्याला बनवतेय वेडिंग डेस्टिनेशन!

झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्या शौर्याच्या कथा आपण सर्वांनी ऐकल्या आहेत, पण तुम्हाला माहिती आहे का की, बुंदेलखंडच्या रणरणत्या उन्हातही थंडावा देणारा राणीसाहेबांचा एक खास 'समर पॅलेस' (उन्हाळी राजवाडा) आजही पर्यटकांना भुरळ घालत आहे? उत्तर प्रदेशातील झाशीपासून अवघ्या २२ किलोमीटरवर असलेला 'बरुआ सागर किल्ला' हे ते ठिकाण आहे, जिथे आजही गेल्यावर स्वर्गीय सुखाचा अनुभव येतो..उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'ॲडॉप्शन ऑफ हेरिटेज' (Adoption of Heritage) योजनेमुळे या ऐतिहासिक वास्तूचे रूप पालटले असून, आता येथे पर्यटकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळणार आहेत.किल्ल्याचा इतिहास आणि निर्मितीकोणी बांधला? ओरछाचे बुंदेला राजा उदित सिंह यांनी १७०५ ते १७०७ दरम्यान या किल्ल्याची निर्मिती केली. हा किल्ला एका टेकडीवर बांधण्यात आला असून, उन्हाळ्यात विश्रांती घेण्यासाठी याचे नियोजन करण्यात आले होते. १७४४ मध्ये मराठे आणि बुंदेला यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक युद्धाचा हा किल्ला साक्षीदार आहे..राणी लक्ष्मीबाईंचे उन्हाळी निवासस्थानझाशीच्या राणी लक्ष्मीबाई उन्हाळ्याच्या दिवसांत येथे वास्तव्यास असायच्या. किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेला विशाल 'बरुआ सागर तलाव' आणि उंचावर असलेला किल्ला यामुळे येथे नैसर्गिक गारवा असतो. आजच्या भाषेत सांगायचे तर, हा किल्ला राणीसाहेबांसाठी एका 'हिल स्टेशन'सारखा होता..पर्यटकांची खास आकर्षणेयेथे केवळ किल्लाच नाही, तर आसपासच्या परिसरातील वास्तुकला पाहून पर्यटक थक्क होतात:१. बरुआ सागर तलाव: राजा उदित सिंह यांनी बांधलेला हा विशाल कृत्रिम तलाव पर्यटकांसाठी नौकाविहार आणि निसर्गसौंदर्याचे केंद्र आहे.२. जराई-का-मठ: हे माता दुर्गेला समर्पित प्राचीन मंदिर आपल्या कोरीव वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे.३. शृंगी ऋषी मंदिर: तलावाच्या काठी असलेले हे मंदिर भाविक आणि पर्यटकांच्या श्रद्धेचे स्थान आहे..आता होणार 'डेस्टिनेशन वेडिंग'योगी सरकारने या किल्ल्याला दत्तक योजनेत समाविष्ट केल्यामुळे येथे आता लग्नासारखे भव्य सोहळे आयोजित करता येतील. किल्ल्याच्या तटबंदीवरून तलावाचा जो नजारा दिसतो, तो फोटोग्राफी आणि प्री-वेडिंग शूटसाठी अतिशय उत्तम आहे.कसे पोहोचायचे?रस्ते मार्ग: झाशी-खजुराहो महामार्गावरून तुम्ही टॅक्सी किंवा बसने सहज बरुआ सागरला पोहोचू शकता.विमान मार्ग: सर्वात जवळचे विमानतळ ग्वाल्हेर (१०३ किमी) येथे आहे.रेल्वे: झाशी रेल्वे स्थानकावरून हा किल्ला अवघ्या अर्ध्या तासाच्या अंतरावर आहे..बुंदेलखंडच्या इतिहासाची साक्ष देणारा हा किल्ला आता पर्यटनाच्या नकाशावर नव्या दिमाखात उभा राहिला आहे. जर तुम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्टीत एखाद्या ऐतिहासिक आणि शांत ठिकाणी जाण्याचा विचार करत असाल, तर बरुआ सागर हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.